Drama u 'Divljim pčelama': Teodora naglo pala u nesvijest, Jakov i Ivica ostali u šoku!

Nove epizoda 'Divljih pčela' na male ekrane večeras donosi preokrete, uzbuđenja i neočekivane situacije. Zora prima komplimente gdje god se okrene, svi su primijetili koliko je lijepa bila na svadbi svoje sestre Cvite, a Katarina je, pak, primijetila da joj se sestra oblači sve atraktivnije. Dotad, Domazet i Badurina razgovaraju o odvjetnicima. Kod Vukasovih razgovor o proslavi povodom zaruka Tereze i Vice. Cvita se nudi pomoći u organizaciji svadbe i traženju vjenčanice, no Mirjana je suptilno odbija.

Foto: RTL

Kod Ivice, zavladao je mir. Teodora se ispričala Karmeli, a potom se Ivica ispričao svojoj snahi. Uskoro obitelj doživi novi šok, Teodora naglo pada na u nesvijest pa baba Ljuba hita u intervenciju. Uskoro postavlja dijagnozu i uputi Jakova da više pazi na svoju slabu suprugu.

Foto: RTL

Rajka i Nikola razgovaraju o Veselinoviću i oporuci, no Rajka nije uvjerena u tu verziju. Nikola traži istinu od svoje voljene tetke.

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u!