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U KONTROVERZNOM SHOWU

Drama u Eliti! Laura Prgomet je otkrila: 'Spavali smo bez zaštite i bojimo se da sam sad trudna'

Piše Maša Mai Čigir,
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Drama u Eliti! Laura Prgomet je otkrila: 'Spavali smo bez zaštite i bojimo se da sam sad trudna'
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Foto: Antonio Ahel
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Laura Prgomet otvoreno je razgovarala o svojim strahovima od trudnoće nakon intimnog odnosa s Filipom Carem, dok je istovremeno priznala da je zaljubljena u drugog natjecatelja

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Laura Prgomet, bivša natjecateljica showa 'Gospodin Savršeni' koja se sada natječe u kontroverznom srpskom reality showu 'Elita 10' otkrila je voditeljici Ani Radulović kako se boji da je zatrudnjela nakon odnosa s Filipom Carom.

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Foto: Instagram

 Naime, Laura i još jedan natjecatelj stigli su u Zalagaonicu kod voditeljice Ane Radulović te su ondje odlučili otkriti tajne koje su skrivali. Laura je priznala kako je imala intimne odnose bez korištenja zaštite s Filipom Carom te da sada postoji strah od trudnoće.

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- Ana, ono što svi nagađaju je Carev i moj odnos. To se dogodilo nakon Carevog i Anđelinog rođendana. Imali smo odnose, a Dača je znao. On se plaši da možda nisam ostala u drugom stanju, jer smo spavali bez zaštite -  priznala je Laura, navodi Blic

Voditeljica je pitala Lauru kako se osjeća sada s obzirom na odnos između Filipa i Aneli koji se polako razvija, a Laura je odgovorom šokirala prisutne priznajući kako je zaljubljena!

- Ne, ja sam zaljubljena u Đukića i smeta mi ova baba sa kojom se muva - poručila je Laura.

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Foto: Antonio Ahel

Podsjetimo, Laura Prgomet je u 'Eliti 10' osim s Filipom Carom, intimne odnose imala i s Filipom Đukićem koji je bivši dečko od dubrovačke influencerice Aneli Ahmić koja se također natječe u 'Eliti 10'. 

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