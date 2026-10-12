Drama u Eliti! Laura Prgomet je otkrila: 'Spavali smo bez zaštite i bojimo se da sam sad trudna'

Laura Prgomet, bivša natjecateljica showa 'Gospodin Savršeni' koja se sada natječe u kontroverznom srpskom reality showu 'Elita 10' otkrila je voditeljici Ani Radulović kako se boji da je zatrudnjela nakon odnosa s Filipom Carom.

Foto: Instagram

Naime, Laura i još jedan natjecatelj stigli su u Zalagaonicu kod voditeljice Ane Radulović te su ondje odlučili otkriti tajne koje su skrivali. Laura je priznala kako je imala intimne odnose bez korištenja zaštite s Filipom Carom te da sada postoji strah od trudnoće.

- Ana, ono što svi nagađaju je Carev i moj odnos. To se dogodilo nakon Carevog i Anđelinog rođendana. Imali smo odnose, a Dača je znao. On se plaši da možda nisam ostala u drugom stanju, jer smo spavali bez zaštite - priznala je Laura, navodi Blic.

Voditeljica je pitala Lauru kako se osjeća sada s obzirom na odnos između Filipa i Aneli koji se polako razvija, a Laura je odgovorom šokirala prisutne priznajući kako je zaljubljena!

- Ne, ja sam zaljubljena u Đukića i smeta mi ova baba sa kojom se muva - poručila je Laura.

Foto: Antonio Ahel

Podsjetimo, Laura Prgomet je u 'Eliti 10' osim s Filipom Carom, intimne odnose imala i s Filipom Đukićem koji je bivši dečko od dubrovačke influencerice Aneli Ahmić koja se također natječe u 'Eliti 10'.