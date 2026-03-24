Drama u Survivoru! Sukob na poligonu: 'Marina je došla i posvađa nas, gađa nas loptom'

Napetosti među timovima u Survivoru zaoštrit će se kada Nemanja tijekom poligona uđe u otvoreni sukob sa žutim timom i pokuša upozoriti na ponašanje suparnika. Njegove optužbe da su žuti provocirali i gađali loptom izazvat će burne reakcije, a pokušaj da o svemu razgovara s Ivanom pokazat će koliko su odnosi na otoku postali osjetljivi i nestabilni. U isto vrijeme, pritisak na Stefana i borba za osobni imunitet dodatno će pojačati osjećaj da Survivor ulazi u fazu u kojoj svaka napetost može presuditi tijek igre.

Foto: Nova TV

Stefan će se naći pod pritiskom većine. Svjestan svoje pozicije, otvoreno će priznati: „Apsurdno je raditi vijeće gdje vas targetira šest, sedam ljudi. Apsolutno se osjećam ugroženim.“ Ivana će jasno poručiti: „Mislim da smo samo načeli situaciju“ te objasniti: „Stefanu je skrenuta pažnja na neke stvari koje od njega nisu u redu, a on je imao ružnih komentara u svojoj samoobrani.“ Upravo u takvim okolnostima uslijedit će preokret.

Tijekom igre na poligonu doći će do povišenih tonova između Nemanje i žutog tima. „Vi zeleni samo tražite provokaciju, tražite naše greške na poligonu svaki put“, reći će Marko nakon što Nemanja optuži žute da su ga gađali loptom. „Marina je došla i posvađa nas, gađa nas loptom“, požalit će se Nemanja Ivanu koji će mu odgovoriti: „Ti izgledaš kao da se želiš tući na svakom poligonu.“

Foto: Nova TV

Plemena će večeras igrati i igru za osobni imunitet, a kako će se odnosi redefinirati i ambicije rasti, natjecanje će ući u fazu u kojoj više neće postojati sigurne pozicije, samo stalna borba za opstanak.