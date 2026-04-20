Drama u Survivoru! Zbog pada Marko će morati u bolnicu

Kandidati Survivora ulaze u posljednju fazu natjecanja, suočeni s novim izazovima, ali i fizičkim poteškoćama koje neće zaobići neke od njih. Leonarda će biti pod liječničkim nadzorom zbog visoke temperature, dok će Roko imati problema s koljenom, no unatoč tome neće odustajati od igre: „Danas mi je bolje, ali mirovao sam. Ne može me ništa zaustaviti, treba mi određeni broj sati mirovanja i tablete“.

Na poligonu će se plemena boriti za nagradu - večeru s ćevapima. Da bi je osvojili, natjecatelji će se suočiti s vodenim poligonom gdje će presuditi brzina i spretnost. Zbog brzine doći će do nekoliko većih padova, a Marko iz žutog tima morat će zbog toga biti prevezen u bolnicu. „Samo mi je propala noga“, reći će Marko. Nakon timske borbe, fokus će se prebaciti na individualni izazov izdržljivosti, gdje će svatko igrati za sebe, no Marko zbog ozljede neće sudjelovati u njemu.

Ujedinjenje plemena, a time i promjena okruženja za zeleni će tim dodatno utjecati na doživljaj natjecanja. Ana će komentirati uvjete u novom kampu riječima: „Sišli smo s konja na magarca. Došli smo iz našeg lijepog uređenog kampa, negdje drugdje gdje su uvjeti drugačiji“.

U kampu će se nastaviti razgovori o međuljudskim odnosima. Ivana će otvoreno reći: „Miloš i Adrijana su mi bili na početku prvi na listi za ujedinjenje, ali kako je vrijeme prolazilo jako su me razočarali i vidim da imamo različit pogled na to kako treba izgledati ovo natjecanje“.