Dražen Čuček kao Willem Dafoe za Cafe: Štikle s Histriona ću na jesen zamijeniti 'Kumovima'

Od Armanda u "Bitangama i princezama" do Hitlera, a sad i muškarca u štiklama, Dražen Čuček tijekom karijere utjelovio je niz različitih i upečatljivih likova. Ne boji se transformacija, neobičnih uloga ni toga da pred publikom izgleda drukčije nego privatno.





Upravo ga je ta glumačka razigranost pratila kroz brojne kazališne, televizijske i filmske projekte. Ovoga ljeta ponovno je dio Histrionskog ljeta, gdje u "Francekovoj teti" prolazi transformaciju, a na jesen stiže u petu sezonu "Kumova" na Novoj TV.

Pogledali smo seriju "Furious", koja se pomalo dotiče slučaja Epstein, pomalo crpi inspiraciju iz filma "Monster", ali ponajviše crpi inspiraciju iz "crnih kronika". Donosimo i anegdote sa seta legendarne serije "Zvonili ste, milorde?" iz 1988. Do američkih obožavatelja nije pronašla put, ali u Mađarskoj i danas ima kultni status.

Tog 31. kolovoza 1997. svijet je stao. "Poginula je princeza Diana", prenosili su svi mediji. Pola svijeta je plakalo. Uz najdetaljniji TV program, tu je vodič kroz sapunice, kino i streaming.