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U PETAK NA KIOSCIMA

Dražen Čuček kao Willem Dafoe za Cafe: Štikle s Histriona ću na jesen zamijeniti 'Kumovima'

Piše 24sata,
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Dražen Čuček kao Willem Dafoe za Cafe: Štikle s Histriona ću na jesen zamijeniti 'Kumovima'
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Foto: Sandra Šimunović/Pixsell/Profimedia/PROMO
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Od Armanda u "Bitangama i princezama" do Hitlera, a sad i muškarca u štiklama, Dražen Čuček tijekom karijere utjelovio je niz različitih i upečatljivih likova. Ne boji se transformacija, neobičnih uloga ni toga da pred publikom izgleda drukčije nego privatno.

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Upravo ga je ta glumačka razigranost pratila kroz brojne kazališne, televizijske i filmske projekte. Ovoga ljeta ponovno je dio Histrionskog ljeta, gdje u "Francekovoj teti" prolazi transformaciju, a na jesen stiže u petu sezonu "Kumova" na Novoj TV.

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Pogledali smo seriju "Furious", koja se pomalo dotiče slučaja Epstein, pomalo crpi inspiraciju iz filma "Monster", ali ponajviše crpi inspiraciju iz "crnih kronika". Donosimo i anegdote sa seta legendarne serije "Zvonili ste, milorde?" iz 1988. Do američkih obožavatelja nije pronašla put, ali u Mađarskoj i danas ima kultni status.

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Tog 31. kolovoza 1997. svijet je stao. "Poginula je princeza Diana", prenosili su svi mediji. Pola svijeta je plakalo. Uz najdetaljniji TV program, tu je vodič kroz sapunice, kino i streaming. 

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Komentari 0
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