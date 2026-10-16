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Dražen Zečić iskreno o karijeri, supruzi, ali i kuhanju: 'Kuhao sam svega deset puta u životu'

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 3 min
Dražen Zečić iskreno o karijeri, supruzi, ali i kuhanju: 'Kuhao sam svega deset puta u životu'
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Foto: Mario Poje
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Hrvatski glazbenik govorio je o glazbenoj karijeri, obitelji i svakodnevnim izazovima, ističući važnost skromnosti i ljubavi prema supruzi Boženi

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Ekipa In Magazina zavirila je iza kulisa snimanja spota za novu pjesmu Dražena Zečića 'Meni posebna', koja će predvoditi njegov nadolazeći album s osam pjesama.

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Foto: Happy Fm

- Svatko će pronaći u toj pjesmi ženu koju on želi i koju on zna i ne treba je otkrivati. U tome je i poanta ove pjesme. Dakle, mi se obraćamo ženi koja možda nije najmlađa, možda nije nekome najljepša, možda nekome ne izgleda onako kako bi on zamišljao da njemu izgleda, ali jednostavno svi mi imamo neku posebnu osobu u životu - rekao je Zečić za In Magazin.

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Dražen Zečić iza sebe ima mnogobrojne hitove, ali ga slava nikada nije promijenila, a skromnost mu je vrijednost od koje ne odustaje.

- Ne mislim da sam ja popularan kao čovjek i osoba. Dogodilo se slučajno da ljudi slušaju pjesme, ali možda me odvelo u onom pravcu koji nisam htio. Na način da sam stalno preispitivao sebe, da želim biti bolja osoba i da moram raditi na sebi - otkrio je.

storyeditor/2022-06-18/PXL_230618_21084533.jpg
storyeditor/2022-06-18/PXL_230618_21084533.jpg | Foto: Instagram/Robert Anic/PIXSELL

Nedavni gubitak kolege Bareta, kojeg je, kako kaže, iznimno cijenio, duboko ga je pogodio i podsjetio na prolaznost života, a iako se o njima rijetko govori naglas, svatko od nas nosi neke svoje strahove.

- Pa ne toliko smrti. Ja se bojim lažnog predstavljanja ili da budem krivo shvaćen, govorim životno. A smrt je neminovna, ona nas čeka sve, trebamo je prihvatiti, samo neka je po redu - priznao je popularni glazbenik.

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Zečić je u braku 34 godine sa samozatajnom Boženom, a otkrio je kako upravo njoj pripisuje dio svoje uspješne karijere. 

- Kad sam prepisao nekretninu na nju, to je bila najromantičnija stvar koju sam napravio za nju. Mislim da je to i njoj bilo jako romantično - našalio se.

Kada bi jednoga dana odlučio napisati autobiografiju nazvao bi ju 'Dnevnik jednog sanjara', a nakon ostvarenih snova i energičnih koncerata, glazbenik najviše voli uživati u onim jednostavnim trenucima.

- Ja kad se opuštam nakon šest dana putovanja, legnem, gledam televiziju, sto puta pogledam što gluplji film da se ne tresem kad onaj glavni junak... Znam da će biti dobro na kraju, ali ne želim razmišljati što će biti. Želim malo odmora i naspavati se - otkrio je.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija

Iako na pozornici drži sve konce, u kuhinji glavnu riječ vodi supruga Božena. Priznao je kako mu urednost ondje nije jača strana te da time jako ljuti Boženu.

- Ja volim kuhati, ali gotovo nikad ne kuham. I ne znam zašto to izjavljujem kad sam kuhao deset puta u životu, ali svaki put kad sam kuhao, svi su pojeli sve - ispričao je kroz smijeh.

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Dražen Zečić priznao je kako svijet društvenih mreža i trendova nije za njega.

- Moji dragi prijatelji i bend vode stranicu za mene, ostale su lažne, to ja uvijek naglašavam. Dakle, teško mi je kad moram pisati poruku, lakše mi je nazvati. Dakle, pripadam onoj staroj generaciji koliko je god moguće. Priznajem, glup sam, što ću - našalio se.

Foto: Marko Dimic/PIXSELL

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