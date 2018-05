Drele: 'Duboko u duši sam visok i zgodan rastafarijanac'

Nakon što je u showu Nove TV 'Tvoje lice zvuči poznato' utjelovio brojne legendarne dame, voditelj Davor Dretar Drele (51) ove će nedjelje postati glazbena ikona s Jamajke, Bob Marley.

- Konačno moj čovjek, my man. Nisam nikad pjevao reggae iako Sinovi Zagorja imaju jednu fantastičnu pjesmu koja se zove Reggae za Zagorske brege i onda sam to pjevušio i to je najbliže što sam došao reggaeu - kaže Drele.

Što se tiče pjevanja ovakve glazbe, Drele kaže kako nema problema.

- Ja sam duboko u duši jedan visoki i zgodni tamnoputi rastafarijanac s dreadlocksima - zaključio je voditelj u svom stilu.

Nekadašnjeg 'dancera' Sennu M, utjelovit će pjevačica Maja Bajamić.

- Jako se veselim, nakon Beyonce i Jacksona napokon malo i Hrvatske. Meni je on bio totalno ispred svog vremena - rekla je Bajamić. Dodaje kako je Senna M za nju vrlo specifičan i kako se nikada nije mogla zamisliti kao plavuša, a još manje kao plavi muškarac.

- Činjenica je, kad ja dođem na stage ja sam Senna M. Potrudit ću se da ispadne dostojno originala - zaključuje Maja.

Nakon prošlotjedne transformacije u vatrenu Camilu Cabello, glumica Ana Vilenica dobila je zadatak otpjevati pjesmu grupe Kool & The Gang.

- Ja bih voljela da stvarno svi budu veseli, to je jedna funky grupa s puno poznatih stvari. Imam potrebu, kad čujem tu pjesmu, popet se na vrh brda i pjevati ju - kaže Ana. Dodaje kako je cijeli život mislila da zna tekst ove pjesme, ali je bila u krivu.

- Jednostavno ne pokušavam imitirati njegovu boju glasa jer uopće ne znam kako bih to - kaže glumica.

U prošlotjednoj emisiji pjevač Amel Ćurić pjevao je pjesmu Halida Bešlića, a ove nedjelje gljiva mu je namijenila transformaciju u kubansku latino pjevačicu Celiu Cruz.

- Na prvu nisam mogao shvatiti o kome i o čemu se radi, ali mislim da svi znaju pjesmu, a manje nju kao izvođača. To je planetarni hit - kaže Ćurić. Ističe kako je u showu uspješno repao na španjolskom, tako da mu ovaj latino zvuk neće stvarati problem.

- Ovo je ritmična pjesma, poznati nam ritam, poznati groove. Mislim da će biti jedan od boljih i zanimljivih nastupa- najavljuje Amel ovotjedni nastup.

Ove nedjelje će u showu nastupiti i glumica Katarina Baban kao dio grupe Pussycat Dolls, glumac Matko Knešaurek postat će Katy Perry, glumac Damir Poljičak utjelovit će Luciana Pavarottija, a voditeljica Paola Valić Bekić bit će Kasandra.