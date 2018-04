Drele: Ovo će biti debakl, gljiva me stalno gura u ženski spol'

Glumica Katarina Baban (29) u sljedećoj epizodi showa 'Tvoje lice zvuči poznato' u nedjelju će se transformirati u legendarnog pjevača Princea. Ulazak u lik neponovljivog glazbenika za Katarinu je do sada najteži zadatak u emisiji.

Foto: Nova TV

- Mislim da mi je to do sad najzeznutija transformacija. Jako su velika očekivanja, pogotovo od vokalne trenerice Ivane Husar - istaknula je Katarina. Kaže da Prince Imao puno seksipila u sebi, a prednost je što sam ona sitna, i što je i on sitan, pa se neće morati pretjerano trudit bit frajerski nastrojena.

- Nemam pojma što ću s ovim - rekla je glumica. Nakon Miše Kovača, pjevač Amel Ćurić (37) ovoga tjedna postaje tinejdžerska pop ikona, Tajči.

Foto: Nova TV

- Prisjetit ću se tih nekih dana kad sam bio mali klinac - ispričao je Amel i dodaje kako je tada volio slušati ovu pjesmu. Napomenuo je kako će to biti baš prava transformacija.

- Mrzim kad dobijem ove neke s koreografijama, bit ću najgori - kaže Amel i dodaje kako mu u showu postaje sve zanimljivije. U Tajči su se u proteklim sezonama transformirali Jasna Palić Picukarić, Filip Dizdar i Ana Gruica, a hoće li ih Amel nadmašiti vidjet ćemo.

Foto: Nova TV

Radijski i televizijski voditelj Davor Dretar Drele (51) će postati Heather Small, pjevačica dance sastava M People.