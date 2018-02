Drew: 'Kćeri imaju djetinjstvo koje meni roditelji nisu pružili'

Nisam imala obitelj. Sjećam se da sam radila oduvijek, prisjetila se svog djetinjstva glumica Drew Barrymore (43) za britanski tabloid Daily Mail u prosincu prošle godine. Barrymore se 22. veljače 1975. rodila kao kćer glumačkog para Jaid (71) i pokojnog Johna Drewa Barrymorea.

Drew kaže kako se njezinim roditeljima svidjela ideja da već s 11 mjeseci postane zvijezda pa je tada snimila svoju prvu reklamu i to za hranu za pse. Glumica je nakon toga reklamirala proizvode Cookie Dough, žitarice, papirnate ručnike, sladoled, smrznuti jogurt i još brojne stvari. Barrymore se proslavila sa šest godina pojavivši se kao lik Gertie u filmu 'E. T. the Extra Terrestrial' redatelja Stevena Spielberga (71) koji joj je kum. Nekoliko je puta istaknula da nikada 'nije imala' roditelje kao većina djece te je jedino znala za posao te obveze povezane uz njega.

Foto: YouTube screenshot

- Nijedna moja fotografija iz djetinjstva nije slikana kod kuće. Mama me stalno vodila sa sobom u grad i na zabave. Kada sam imala šest godina oblačila me kao da sam 80-godišnja starica i morala sam stalno nositi duge, profinjene haljine - ispričala je Barrymore. Dodala je kako nikada nije bila kod kuće i nije imala rodbinu s kojom se družila.

Foto: YouTube screenshot

Slava od malih nogu je utjecala na glumicu i sa sedam godina je prelijevala sladoled irskim viskijem te postala alkoholičarka. Ubrzo je razvila i ovisnost o drogi, a kao 13-godišnjakinja je uzimala kokain i prerezala vene na rukama te završila u bolnici.

- Bila sam prestrašena, nisam znala što radim. Htjela sam pozornost i suosjećanje. No sigurno nisam htjela umrijeti - ispričala je Barrymore. Dodala je kako je najniže 'pala' s 13 godina kada je prerezala žile. Bila je ljuta i osjećala se previše usamljeno, a njezinih roditelja nikada nije bilo pokraj nje. Mama ju je dala zatvoriti zbog pokušaja samoubojstva u ustanovu za mentalno bolesne.

Foto: YouTube screenshot

- Bilo je to poput vojnog kampa i jako strašno. Trebala sam ostati godinu i pol - rekla je glumica i dodala da je trebala disciplinu jer njezin život od ranog djetinjstva nije bio normalan. Kaže da nije bila dijete koje je bilo normalno i išlo u školu poput drugih. Na kraju su joj institucija predložila da se legalno osamostali od roditelja i proglasi odraslom osobom u dobi od 14. godina. Smatrali su da će joj bolje ići u svijetu samoj nego s njima.

- To je bilo jako važno i ponizno iskustvo za mene. Možda je bilo potrebno jer sam postala osoba s više poštovanja - istaknula je Barrymore. Tvrdi da je u najtežim trenucima odrastanja molila svemir da ne odustane od nje. Živjela je u vlastitom stanu i nije se snalazila u početku, pa su joj po zidovima svugdje bile gljivice, a odabrala je i opasan kvart u kojem ju je strah bilo spavati. Imala je rešetke na prozorima i slušala 30-ak mačaka svakodnevno kako se pare u ulici. Nije mogla naći glumački angažman, pa je čistila zahode.

Foto: Instagram

- Morala sam riješiti to silno buntovništvo koje sam držala u sebi i uspjela sam ga s vremenom smiriti - rekla je Barrymore koja je ponovno uspjela u svijetu glume sa 17 godina utjelovivši lika Poison Ivy u istoimenom filmu. Nakon toga su uslijedile uloge u romantičnoj komediji 'Svi kažu volim te', hororu 'Vrisak', drami 'Nikad se nisam poljubila' te akcijskom filmu 'Charlijevi anđeli'. Danas je Barrymore majka kćeri Olive (5) i Frankie (3) te kaže da joj se često ne da izaći iz kuće za razliku od djetinjstva.

- Smiješno je to jer sada vam trebaju lopata i željezna poluga ako me hoćete izvući iz mog doma - istaknula je glumica koja se nakon smrti oca 2014. počela ponovno zbližavati s majkom te je prošle godine s njome proslavila majčin dan. Barrymore je jednom rekla da joj je to najteža tema.

- Nikad nisam bila samo ljuta na majku. Uvijek sam osjećala krivnju i empatiju prema njoj. Mislim da u ovom trenutku možemo biti jedna drugoj u životu - ispričala je glumica koja danas živi prema jednoj filozofiji. Tvrdi da nastoji biti dobra osoba što je ju ispunjava i 'jeftino' je, a ima i svoj moto.

- Živcira me kad ljudi kažu da treba biti prisutan. Poželim ih udariti. Ja se vodim savjetom: 'Samo stavljaj jednu pred drugu'. To je jako mudro, jednostavno i ima akcije - objasnila je Barrymore kojoj je drago da se bavi poslom koji voli. No nekih dana misli da je sve, pa i gluma, pušiona. Glumica s trećim mužem, kolegom Willom Kopelmanom (40) ima kćeri Olive i Frankie. Prije njega je bila u braku s komičarom Tomom Greenom (46) i filmskim producentom Jeremyjem Thomasom.

Foto: Big Pictures/PIXSELL

- Majčinstvo mi je pokazalo kako nekoga istinski voljeti. Ovakva sam osoba zbog svojih kćeri. Trudim se odgajati ih posve suprotno od onoga kako su mene moji roditelji i mislim da sam 'razbila taj uzorak' - rekla je Barrymore i dodala da svojim kćerima želi omogućiti normalan život, onaj kakav ona nije imala, ali je barem iz toga izvukla pouku. Ostala je u dobrim odnosima s ocem svojih kćeri, glumcem Kopelmanom i oko svega se uspijevaju dogovoriti. Barrymore kaže da Olive i Frankie nisu još gledale njezin film 'E. T. the Extra Terrestrial' jer nisu za to spremne.

Foto: Instagram

- Izvukla sam pouku kada su njihove starije rođakinje htjele gledati 'Charliejeve anđele' jedno jutro. Olive je počela paničariti kada je vidjela kako moj lik raznesu na mostu. Tada sam shvatila da vjerojatno nije pravo vrijeme da vide moje filmove - ispričala je glumica koja trenutačno tumači Sheilu u seriji 'Santa Clarita Diet', a prije nekoliko godina je osnovala kozmetičku tvrtku.

Foto: Instagram

- Pomaže ženama da se osjećaju dobro u svojoj koži i prigrle vlastitu ljepotu, a ima pristupačne cijene. Budući da sam 'odrasla' u stolcu za šminkanje dobila sam svoje viđenje kakva kozmetika treba biti - zaključila je Barrymore.