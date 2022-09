Drhtave ruke, neuredan izgled i manično ponašanje manekenke Care je zabrinulo obožavatelje

Glumica i manekenka Cara Delevingne (30) nedavno je zabrinula obožavatelje svojim eratičnim (op.a. lutalačkim) ponašanjem na aerodromu u Los Angelesu, a to zabrinjavajuće ponašanje započelo je i ranije.

Cara je krajem srpnja ove godine gostovala u dvije talk show emisije i njeni obožavatelji su u obje primijetili da ima problema s drhtavim i nemirnim rukama.

Dok je gostovala u showu kod Jimmyja Fallona (48) pokazivala mu je trik sa špilom karata i kada mu je pokazala kartu koju mora upamtiti ruke su joj se očigledno tresle, a i sama je to spomenula.

- Možeš li vidjeti koliko mi se ruke tresu - upitala je Fallona, na što se on pokušao našaliti.

- Da, je li to dio trika? - upitao je zbunjeni voditelj.

Nedugo nakon toga gostovala je u drugoj američkoj emisiji, 'Live With Kelly And Ryan'. Dok je odgovarala na pitanja voditelja Cara je djelovala pomalo kaotično i nije mogla prestati trljati ruke jednu o drugu i to je činila toliko žestoko da su buku uhvatili mikrofoni.

Podsjetimo, Cara je početkom rujna posjetila festival 'Burning Man', a izvori za američke medije su rekli da tamo nije niti jela niti se tuširala te da je izgledala jako čudno.

- Provela je dane u pustinji, nije previše jela, izgledala je raščupano i neuredno kao da se nije imala vremena oprati. Njezini prijatelji su zabrinuti za nju nakon nekog čudnog ponašanja, ali ima dobre ljude oko sebe. S njom je na festivalu bila i njezina sestra, nije bila sama i čuvali su joj leđa - izjavio je izvor.

Par dana nakon toga Caru su paparazzi snimili kako sama sjedi u autu i puši neku vrstu lule. I tada je izgledala neuredno, raščupano i imala je velike, tamne podočnjake.

Paparazzi su ulovili i njezino čudno ponašanje u zračnoj luci Van Nuys u Los Angelesu. Cara je u čarapama nervozno i ubrzano hodala te je cijelo vrijeme pušila i izgledala neuredno.

- Cara je cijelo vrijeme bila nervozna. Ukrcala se u avion i iskrcala nakon 45 minuta, a dok je izlazila pušila je cigarete - rekao je izvor, a Cara je kasnije viđena kako odlazi s torbama natrag u auto s kojim je došla.

Tjedan dana nakon incidenta na aerodromu, glumica Margot Robbie (32) je viđena kako uzrujana i uplakana napušta kuću u kojoj živi Cara, prenosi PageSix.

Delevingne je nedavno priznala da je pod većim stresom i da ima problema s mentalnim zdravljem. Ranije ove godine je u intervjuu za Harper's Bazar UK priznala je i da joj nije bilo lako odrastati uz majku koja je bila ovisnica o heroinu i imala je dijagnosticiran bipolarni poremećaj.

