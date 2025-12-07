Obavijesti

Druga večer u Areni donijela iznenađenje: Evo tko je stao na pozornicu sa Sašom Matićem!

Piše 24sata,
Zagreb: Drugi koncert Saše Matića u Areni | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Publika je na drugoj večeri koncerta Saše Matića bila potpuno oduševljena, a posebno snažne reakcije izazvao je trenutak kada mu se na pozornici pridružila neočekivana gošća

Sinoć je u Areni Zagreb publika proživjela još jednu čarobnu večer uz Sašu Matića — koncert koji je trajao puna tri sata i razgalio tisuće fanova.

Zagreb: Drugi koncert Saše Matića u Areni | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Odmah nakon prvih taktova bilo je jasno da će publika doživjeti večer punu emocija i glasnog pjevanja.

koncert za pamćenje Prepuna Arena u glas pjevala sa Sašom Matićem, on obećao pokloniti pjesmu mladom kolegi
Prepuna Arena u glas pjevala sa Sašom Matićem, on obećao pokloniti pjesmu mladom kolegi

Saša je nizao svoje najveće hitove, a publika je gotovo svaku pjesmu otpjevala s njim, stvarajući jako toplu i blisku atmosferu.

Najveće iznenađenje stiglo je kada se na pozornici pojavila Jovana Pajić. Zajedno su otpjevali “Ima li nade za nas”, a publika ju je posebno oduševljeno dočekala i tijekom izvedbe njenog popularnog “Ludilo moje”.

- Hvala ti, Sale, što imam ovu jedinstvenu priliku, da zajedno ostavimo jedan trag u vremenu. Počašćena sam, velika mi je čast što mogu pjevati s tobom i osjetiti ljubav svih vas večeras - izjavia je Jovana izlaskom na binu.

Zagreb: Drugi koncert Saše Matića u Areni | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Spektakularna produkcija, svjetla, efekti i LED narukvice dodatno su uljepšali cijelu večer, pa je dvorana u više trenutaka izgledala kao pravi svjetlosni val.

Na kraju je Saša zahvalio publici riječima punim emocija: „Ne osjećam se ovdje kao prvi put, osjećam se kao da je prvi“, što je izazvalo glasne ovacije i još jedan val pljeska.

