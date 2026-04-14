VRIJEDNA NAGRADA

Drugačija igra u Survivoru! Sad se ne bore žuti protiv zelenih...

Piše 24sata,
Foto: Nova TV

Natjecatelje će očekivati zahtjevan poligon s brojnim preprekama, a na samom kraju morat će srušiti pet lopti. Poraz će značiti izbacivanje iz daljnjeg natjecanja na ovom poligonu

U novu igru u Survivoru članovi žutog tima ući će punih želudaca i spremni boriti se za još jednu vrijednu nagradu. No, igra će ovoga puta biti ponešto drugačija jer će se članovi plemena boriti međusobno, umjesto jedan tim protiv drugoga.

Foto: Nova TV

Pet natjecatelja iz zelenog tima imat će direktan prolazak do ujedinjenja, ovisno o tome koju boju loptice izvuku iz ponuđene košare. Preostali će kandidati iz zelenog tima u nadolazećim izazovima morati u borbu za četvrtfinale, pri čemu će se tri pobjednika pridružiti spomenutoj petorki.

NOVA EPIZODA 'Survivor': Žuti slavili pobjedu, suparnici potonuli u razočaranju
S obzirom na to da u žutom timu ima svega osmero članova, oni će dalje igrati četvrtfinale, polufinale i finale. Kada ovo čuje, Marko će konstatirati: „Malo me ovo šokiralo.“

Foto: Nova TV

Natjecatelje će očekivati zahtjevan poligon s brojnim preprekama, a na samom kraju morat će srušiti pet lopti. Poraz će značiti izbacivanje iz daljnjeg natjecanja na ovom poligonu, te će igra trajati sve dok ne ostane samo jedan pobjednik. Zbog ozljede leđa, Marko iz zelenog tima neće sudjelovati u igri. „Osjećam se jako nervozno“, otkrit će Marko jer u ovoj rundi neće moći izboriti svoj ulazak u ujedinjenje.

NOVA BORBA Napeti odnosi u Survivoru: 'Ian je uvijek imao neke prohtjeve, meni je drago da je otišao...'
Borba će donijeti i emotivne trenutke, ali i odlučnost koja će nadjačati prepreke. „Nikad ne bih odustala, ni da mi je ostalo pola koljena na poligonu, ni pola kože“, jasno će poručiti Paula, pokazujući koliko je spremna ići daleko.

Foto: Nova TV

Ulog će dodatno podići i nagrada koja uključuje spa tretman, bogatu trpezu i videoporuku s obitelji. Kako će izgledati ova iznenađujuća borba, ne propustite pogledati u novoj epizodi Survivora na Novoj TV.

Sjećate li se Ane iz 'Braka na prvu?' Neprepoznatljiva je
ZAPANJUJUĆA TRANSFORMACIJA

Sjećate li se Ane iz 'Braka na prvu?' Neprepoznatljiva je

Anu Jakuš gledatelji su upoznali u četvrtoj sezoni RTL-ova showa 'Brak na prvu', u kojem su je eksperti spojili s Alenom Vlahovićem. No njihov odnos nije zaživio, pa su na kraju napustili show i svatko je krenuo svojim putem.
Vilibald Vuco otkrio nam je kako teku pripreme za vjenčanje: 'Doći će sa svih strana svijeta'
VUCO ŽENI SINA!

Vilibald Vuco otkrio nam je kako teku pripreme za vjenčanje: 'Doći će sa svih strana svijeta'

Vilibald Vuco (29), sin glazbenika Siniše Vuce, zaprosio je prije par dana svoju djevojku Meriam Benmiloud
FOTO Nives se skinula u tangice
JAKO VRUĆE!

FOTO Nives se skinula u tangice

Ružno vrijeme? Kiša? Hladnoća? Ne tamo gdje je Nives! Ona se skinula u tangice, a Celzijusi su naglo porasli! Pjevačica i spisateljica sunčala se u mini bikiniju, a video objavila na društvenim mrežama. Komentari su, kao i inače, prepuni komplimenata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026