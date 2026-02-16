Obavijesti

Drugačiji zvuk: Nikola Batinović s pjesmom 'Tetovaža' otvara novo poglavlje u svojoj karijeri

Foto: Luka Grubišić Paklara

Nakon prepoznatljivih balada, pjevač predstavlja moderniji zvuk, najzahtjevniji projekt karijere i jasnu viziju - gradnju autentičnog puta

Nakon intenzivnog koncertnog razdoblja, Nikola Batinović publici je predstavio novu pjesmu 'Tetovaža', singl koji označava snažan iskorak u njegovom dosadašnjem radu. Riječ je o energičnom i modernijem zvuku, drugačijem od balade po kojoj ga je publika dosad prepoznavala, ali i o projektu iza kojeg stoji jasna vizija dugoročnog razvoja. Ideja za ‘Tetovažu’ rodila se, kaže, potpuno neočekivano - u vožnji kući nakon nastupa.

- Bio sam još pun energije i adrenalina i odjednom mi se u glavi pojavila melodija koja me 'vozila'. Morao sam odmah snimiti na diktafon. Znao sam da tu ima nešto posebno - govori Nikola.

Foto: Luka Grubišić Paklara

Već sljedeći dan melodija je dobila konačan oblik, a tekst je, u suradnji s autorom Draganom, nastao vrlo brzo, jer, jednostavno, sve se od prve posložilo i teklo jako glatko.

- 'Tetovaža' govori o privlačnosti koja ostavlja trag io intenzivnim trenucima između dvoje ljudi koji se pamte, bez obzira na to koliko traju. Vjerujem da se svi barem jednom pronađemo u takvim situacijama - nastavio je Batinović.

Nikola je priznao i da mu je lakše izvoditi pjesme s kojima je osobno povezan, no ističe kako profesionalnost podrazumijeva i sposobnost interpretacije.

- Svaki kvalitetan pjevač mora biti pomalo i glumac, odnosno spreman ući iz uloge u ulogu i prenijeti priču, čak i kada nije doslovno naša - pojasnio je Batinović.

Natjecateljski duh, dodaje, vidi kao poticaj, ali ne i kao primarni motiv.

Foto: Luka Grubišić Paklara

- Vjerujem da kada radiš nešto autentično i dosljedno sebi, zapravo nemaš pravu konkurenciju. U tom smislu više se natječem sa samim sobom nego s drugima - otkrio je Nikola.

S obzirom na to da je publika navikla na njegove emotivne balade, izlazak energičnije pjesme nosio je određenu dozu neizvjesnosti.

- Iskreno, bilo me strah kako će publika reagirati, jer ovo je ipak drugačija energija i iskorak iz zone komfora. U glavi uvijek postoji onaj mali glas koji te pita hoće li ljudi prihvatiti promjenu. Međutim, na albumu će se pronaći i pjesme koje su 100 posto ja, ali i ovakve koje su, recimo, 90 posto ja - naglasio je Batinović.

Ipak, prve rekacije dale su mu dodatnu sigurnost, zbog koje vjeruje da pjesma ima potencijal pronaći svoje mjesto i uspjeti.

- Kada sam vidio prve komentare, shvatio sam da su oni koji su mi govorili da su pjesme 'kida' bili u pravu. Tada sam i dobio dodatan vjetar u leđa - priznao je Nikola.

Za njega ‘Tetovaža’ nije odmak od identiteta, nego logičan razvoj jer, kako je rekao, u narednom razdobolju bi se volio ostvariti u velikim dvoranama poput Tvornice kulture, Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog i ostalim velikim pozornicama.

- Ako planiraš velike pozornice i energične koncerte, onda moraš imati pjesme koje nose tu energiju. Zbog toga ‘Tetovažu’ ne doživljavam kao rizik za imidž, nego kao korak naprijed i dio šire vizije u kojoj želim graditi koncertnu energiju i snažniju povezanost s publikom - priznao je Batinović.

Foto: Luka Grubišić Paklara

Osim glazbenog iskoraka, riječ je i o produkcijski najzahtjevnijim projektom u njegovoj karijeri. Paralelno s ovom pjesmom ostaje i cijeli album koji će izlaziti kontinuirano, uz privatne videospotove i vizualni identitet, što će cijelu priču dignuti na višu razinu, ali i značajno povećati troškove.

- S obzirom na to da još uvijek nisam veliko i etablirano ime s jakim sponzorima iza sebe, taj teret je još izraženiji. Upravo zato je projekt zahtjevan, ali vjerujem da publika zaslužuje maksimalnu kvalitetu. Radimo predano i profesionalno kako bi svaki segment, i glazbeni i vizualni, bio na razini kakvu želim dugoročno graditi - naglasio je Batinović.

Teško mu je izdvojiti jedan konkretan trenutak ili segment, ali posebno ističe tim suradnika koji stoji iza projekta, jer upravo oni znaju kako organizirati posao, uštedjeti vrijeme i sredstva, kao i usmjeriti energiju tamo gdje je najpotrebnija, što je rijetko, ali Nikola jako cijeni,

- Riječ je o mladim, ambicioznim i profesionalnim ljudima koji, iako su neki tek na početku svojih karijera, izuzetno dobro znaju svoju ulogu i odgovornost. Ponosan sam što zajedno gradimo ovaj put, što rastemo paralelno i što se međusobno podržavamo - istaknuo je Batinović.

S obzirom na to da se prošle godine prijavio na Doru, neizbježno je pitanje je li ‘Tetovaža’ mogla biti njegov adut za to natjecanje.

- Ne, ‘Tetovaža’ u ovom krugu nije bila razmatrana za prijavu na Doru. Prošle godine sam poslao pjesmu u koju sam iskreno vjerovao, ali nije prošla selekciju. To iskustvo mi je bila važna lekcija - priznao je Nikola, dodajući da bi za njega, u ovom trenutku, to bio prevelik rizik u odnosu na ono što dugoročno gradi.

- Sudjelovanje na takvom natjecanju zahtjeva ozbiljno financijsko i vremensko ulaganje, a ishod je neizvjestan. Zato sam odlučio energiju i sredstva usmjeriti u izradu albuma i vlastiti projekt, gdje imam potpunu kontrolu nad smjerom, vizijom i tempom - prokomentirao je Batinović.

- Što se tiče mog stava prema Dori, u skorije vrijeme se ne planiram prijavljivati, osim ako se ne pojavi zaista jasna i konkretna prilika ili ako se određeni kriteriji i pristup odabiru pjesama ne promijene. Fokus mi je sada na kontinuitetu, rastu i izgradnji vlastitog puta - otkrio je Nikola.

Foto: Instagram

Pobjednicama ovogdoišnje Dore, grupi Lelek, čestita na pobjedi i predstvaljanju Hrvatske na Euroviziji, ali smatra i da bi se njegov rad jednako dobro mogao uključiti u koncept natjecanja jer, uz kvalitetnu koreografiju, scenski nastup i jasnu vizualnu priču, pjesma je pamtljiva, na hrvatskom jeziku i nosi emociju s kojom se mnogi mogu poistovjetiti.

- Što se tiče moje pjesme, apsolutno je vidim u tom kontekstu. Smatram da bi takav zvuk bio nešto drukčije i svježe u europskom kontekstu te vjerujem da bi ga publika dobro prihvatila - rekao je Batinović.

Uz to se, govorivši iz vlastitog iskustva - s obzirom na to da se prošle godine prijavio s pjesmom koja na kraju nije prošla u uži izbor - osvrnuo i na dosadašnje kriterije odabira.

- Svjestan sam da žiri koji bira pjesme za uži izbor dosad nije pokazivao sklonost ovakvom žanru. Unatoč tome, vjerujem u svoj smjer i u kvalitetu onoga što radim, a vrijeme će pokazati gdje će takav zvuk pronaći svoje pravo mjesto - napomenuo je Nikola.

Na pitanje je li danas nužno imati eurovizijski paket (scenu, vizualnost i viralnost), odgovara da su svi ti elementi važni, ali nisu presudni bez autentičnosti.

- Publika više ne sluša samo pjesmu, već gleda, doživljava i pamti cjelokupni nastup. Ipak, iznad svega smatram da je najvažnija iskrenost. Publika vrlo brzo prepozna kada je nešto isforsirano ili kada netko pokušava igrati ulogu koja mu ne pripada - pojasnio je Batinović.

Sve u svemu, Dora mu, kaže, nije primarni cilj, ali da se danas ponovno prijavljuje na natjecanje možda bi pokušao svoj žanr upakirati malo suptilnije i neprimjetnije, tako da bude prihvatljiviji širem krugu ljudi.

- Ne gradim karijeru oko jednog formata. Svoj put vidim kroz koncerte, album i kontinuitet rada. Ako se Dora i Eurosong jednog dana poklope s mojim smjerom, odlično. Ako ne, nastavit ću svojim putem - zaključio je Nikola.

