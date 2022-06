Drugu večer INmusic festivala otvorio je domaći bend Neon Iglu, a nastupili su i White Lies

Ni lose vrijeme i kisa nisu spriječili tisuće posjetitelja da na na drugoj večeri 15. INmusic festivala uživaju u nastupima svojih omiljenih izvođača.

Naoružani kabanicama, na Jarunu su se u velikom broju okupljali od ranih popodnevnih sati.

Drugu večer otvorio je domaći bend Neon Iglu, a nakon njih je nastupila međimurska post rock grupa Daliborovo granje. U 18:30 uslijedio je nastup najprepoznatljivijeg afričkog glazbenog i bračnog dua Amadou & Mariam.

Kratak pljusak srećom je prestao oko 20 sati, taman uoči nastupa britanskog post punk trojca White Lies, kojeg su posjetitelji s nestrpljenjem očekivali. Publika je sat vremena uživala u njihovim hitovima poput ‘Take It Out on Me’ i ‘Farewell to the Fairground’.

