Dua Lipa je poslala poruku podrške Thaciju nakon presude u Haagu: 'Sloboda ima ime'

Pjevačica Dua Lipa (31) se oglasila na društvenim mrežama pa poslala poruku podrške Oslobodilačkoj vojsci Kosova (OVK) i njezinim bivšim čelnicima, među kojima je i nekadašnji kosovski predsjednik Hashim Thaci.

Objavila je amblem OVK-a uz riječi "Liria ka emër", odnosno "Sloboda ima ime". Njene su objave uslijedile nakon presude bivšim čelnicima OVK-a pred Specijalnim vijećem za Kosovo u Haagu.

Foto: Instagram

Nakon toga je podijelila i objavu svog oca Dukagjina Lipe.

- Sloboda je izvojevana krvlju - krvlju mučenika koji su položili svoje živote za slobodu. Nitko nema pravo ukaljati našu borbu za slobodu. Nitko nema pravo ukaljati Oslobodilačku vojsku Kosova i ideal tisuća mladića i djevojaka koji su položili svoje živote z slobodu u kojoj danas uživamo. OVK jest i uvijek će ostati simbol naše slobode i nezavisnosti - napisao je.

Foto: Instagram

Inače, Dua Lipa je rođena u Londonu u obitelji kosovskih Albanaca. Djetinjstvo je provela u Prištini, a tijekom karijere je više puta govorila o povezanosti s Kosovom i koliko je ono važno za njen identitet. Isticala je i kako svoju međunarodnu popularnost želi iskoristiti kako bi pridonijela većoj prepoznatljivosti Kosova u svijetu.