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VOĐA BANDE

Duane Davis osuđen za ubojstvo Tupaca Shakura čak 30 godina nakon što je slavni reper ubijen

Piše Zrinka Medak Radić,
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Duane Davis osuđen za ubojstvo Tupaca Shakura čak 30 godina nakon što je slavni reper ubijen
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Foto: Reuters
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Gotovo 30 godina kasnije, nalogodavac ubojstva Tupaca Shakura proglašen je krivim. Tužiteljstvo ga nije optužilo da je osobno povukao okidač, već da je bio "nalogodavac na terenu" i mozak operacije

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Gotovo tri desetljeća nakon što je legendarni reper Tupac Shakur ubijen u Las Vegasu, porota je proglasila bivšeg vođu bande, Duanea "Keffe D" Davisa, krivim za njegovo ubojstvo.

Nakon višednevnog suđenja, poroti je trebalo manje od tri sata da donese odluku. U procesu vođenom u Las Vegasu, porota je proglasila 63-godišnjeg Duanea Davisa krivim po jednoj točki optužnice za ubojstvo prvog stupnja. Tužiteljstvo ga nije optužilo da je osobno povukao okidač, već da je bio "nalogodavac na terenu" i mozak operacije koja je dovela do smrti slavnog repera.

Duane Davis enters the courtroom before closing arguments in his murder trial, in Las Vegas
Foto: Steve Marcus

Prema argumentima tužiteljstva, Davis, nekadašnji vođa ulične bande South Side Compton Crips, organizirao je smrtonosni napad kao osvetu. U satima koji su prethodili pucnjavi, Shakur i njegova pratnja napali su Davisovog nećaka, Orlanda Andersona, u predvorju hotela MGM Grand. Tužitelji su tvrdili da je Davis nakon toga nabavio oružje i okupio ljude za osvetničku akciju. Prema zakonu savezne države Nevade, osoba može biti osuđena za ubojstvo čak i ako je samo pomogla drugome u izvršenju zločina, što je bio temelj optužnice protiv njega.

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Ironično, ključni dokazi protiv Davisa proizašli su iz njegovih vlastitih javnih istupa tijekom godina. U brojnim intervjuima, ali i u svojoj autobiografiji "Compton Street Legend" iz 2019. godine, Davis je otvoreno govorio o svojoj ulozi u događajima te kobne noći. Više je puta potvrdio da se nalazio u bijelom Cadillacu iz kojeg su ispaljeni hici na automobil u kojem je bio Tupac Shakur.

U tim istupima često je isticao kako je on jedini preživjeli svjedok iz tog automobila. U jednom ispitivanju iz 2008. godine izjavio je da je smrtonosne hice ispalio njegov nećak, Orlando Anderson, koji je kasnije ubijen u nepovezanom incidentu. Tužiteljstvo je iskoristilo upravo te njegove izjave kako bi izgradilo slučaj, tvrdeći da je, vođen željom za slavom i zaradom, sam sebe inkriminirao.

Duane Davis murder trial, in Las Vegas
Foto: Steve Marcus

Obrana je, s druge strane, pokušala prikazati Davisa kao nepouzdanog pripovjedača i hvalisavca. Njegov odvjetnik, Michael Sanft, tvrdio je na sudu da je njegov klijent izmislio mnoge detalje kako bi od priče o Tupacovom ubojstvu financijski profitirao. Prema obrani, njegove priče bile su samo laži namijenjene prodaji knjiga i privlačenju medijske pažnje. Međutim, porota je na kraju odbacila takvu interpretaciju i prihvatila argumente tužiteljstva.

Napad se dogodio 7. rujna 1996. godine, kada je pogođen s više hitaca dok se vozio u automobilu. Preminuo je šest dana kasnije u bolnici. Njegovo ubojstvo dogodilo se na vrhuncu sukoba između hip-hop scene s Istočne i Zapadne obale SAD-a, rivalstva koje je obilježilo čitavu jednu eru u glazbi i odnijelo živote nekih od najvećih zvijezda tog vremena. Davis, koji se na sudu izjasnio da nije kriv, sada se suočava s mogućom doživotnom kaznom zatvora. Izricanje kazna zakazano je za 13. listopada.

*uz korištenje AI-ja
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