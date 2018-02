Dubravka: 'Ne želim se ljubiti s Maxom, fizički mi je odvratan'

Neću se ljubiti pred kamerama, niti dirati niti išta drugo raditi, ljutito je rekla Dubravka (47) sustanarima, koji su je nagovarali da pokuša oboriti rekord u najdužem francuskom poljupcu naravno sa BB suprugom Marijanom (49) .

Foto: RTL televizija - Nećeš mi ti zapovijedati! Da se razumijemo sad i zauvijek! Rekla sam Big Brotheru i svima da nema sisa, guzica, ljubljenja ni seksa za mene u kući - istaknula je Vinkovčanka. Zbog toga svega je bijesna, što je rekla i Bigiju u ispovjedaonici.

Foto: RTL televizija - Ne mogu vjerovati. Jednostavno ne mogu vjerovati. Rekla sam da se neću ljubiti i sada sam crna ovca u timu. Druga stvar, da sam vani slobodna, sigurno se ne bih ljubila s Maxom jer mi je fizički odvratan - zaključila je Duda.

Novi zadatak s ljubljenjem je izazvao svađu i između Bojana (35) i Anezi (31). Pjevačica je bila uvjerena kako on navija za protivnike, a ne za nju koja se ljubila s Lukom Rokom (24).

Foto: RTL televizija -Šta sam ja govorio? Jesi čula što govorio - derao se Bojan na Anezi, koja ga je ispitivala zašto ju nije podržao.

- Ja sam 17 puta rekao k'o kutija, samo s ljubljenjem, koncentrirajte se, to je to, bez brige. Ti si pobjednik, on je drugo plasirani i nemaju šanse - rekao je Bojan upornoj Anezi koja nije odustajala od svađe.