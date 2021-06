Kad je Slavko Remenarić (61), gitarist i osnivač kultne grupe Boa, napisao pjesmu 'Ljubav napada', počeo je tražiti novi vokal. Našao ga je u Kuala Lumpuru. Luka Kunčević (47) iz Dubrovnika svojedobno je bio frontmen grupe GOT, a u Maleziju je otišao još 2006. godine, piše Večernji.

– Potraga za glasom za novu pjesmu trajala je dugo. Producent Zvonimir Dusper Dus i ja vidjeli smo u njoj veliki potencijal, samo je trebalo naći točno odgovarajući vokal. Pregledao sam sve Voiceove, RockOffove itd, i čuo super vokale, ali nijedan nije odgovarao za ovu pjesmu. Jedno jutro Dus me nazvao i pitao: - Sjećaš li se onog vokala koji je pjevao obradu pjesme White Christmas? To je to za nas. Nismo znali tko to pjeva – rekao je Remenarić.

Dus je pronašao Luku u Maleziji. Započeli su suradnju preko interneta, a rezultat je pjesma za koju su spot snimali na pametnim telefonima, a Kunčević ga je režirao u Maleziji. Luka se u Maleziji našao slučajno.

Naime, u 90-ima se, uz bend GOT koji je osnovao kao 15-godišnjak, bavio i profesionalnim skladanjem glazbe za kazalište i televiziju.

- Tadašnja postava koju su osim meni sačinjavali Goran Bajs - gitara, Tihomir Kangler i Leo Vukelić - sekvencer, ranih 90- ih izvan alter krugova, žestokih svirki, klupskih prostora i 'mini' turneja postaje nacionalno zapažena po, službeno prvoj hrvatskoj antiratnoj pjesmi 'Motherland'. No, valjda smo bili prežestoki pa nas se nije moglo toliko čuti - ispričao je Luka.

Sredinom 90-tih GOT postaje najzapaženiji po svom anti-komercijalnom božićnom hitu "White Christmas", koji je bio prvi na Hit Depou, a spot u režiji Nikole Ivande i Tomislava Rukavine dobio je nagradu Oktavijan za najbolji spot. Nova postava GOT-a, u kojoj su osim mene bili Drago V. Gradski - gitara i Slaven Jakšić - bubnjevi, 2002. u Irskoj je snimio internacionalnu verziju albuma "White Christmas", koji nikad nije objavljen.

Kazalište mu je bilo kao drugi dom, no u travnju 2006. odlučio se na nove izazove.



– Jednu noć sam iz zezancije ukucao u Google – 'tražimo skladatelja' i prvi rezultat je bio oglas postprodukcijske kuće Audio iz Kuala Lumpura, za koju sam nakon podosta neozbiljnih te nekoliko ozbiljnih ponuda i završio raditi sljedećih devet godina, prije nego što sam postao freelancer. Interesirao me Istok, avantura, novo. Drago mi je da sam završio u Kuala Lumpuru. Imam tu potrebu da svakih par godina ili više, svaki put kad osjetim da se određeni ciklus završio, puni krug zatvorio, potegnem neki malo radikalniji životni potez. Prijatelji su se na prvu iznenadili s obzirom na to da mi je kazališna karijera prilično dobro išla, ali odmah su razumjeli i, kao i roditelji, apsolutno podržali, i više od toga... - kaže Luka.

- Supruga je nakon kratkog razgovora isto rekla: 'Idemo!' Spakirali smo sebe i psa, organizirali predivan oproštajni tulum i otišli na avion – ispričao je Luka.

Drugi dan nakon dolaska počeo je raditi na dugometražnom psihološkom horroru 'Dukun' redatelja Daina Saida. Riječ je o filmu baziranom na krvavom skandalu koji je uzdrmao Maleziju nekoliko godina ranije. Said, inače jedan od najpoznatijih malezijskih, pa i azijskih redatelja, postao je Lukin prijatelj, baš kao i mnoga poznata lica iz malezijskoga svijeta filma. Radio je glazbu za reklame, ali i brojne filmske blockbustere, a prije nekoliko dana izašao je još jedan film za koji je skladao – 'J2 Retribution'.





– Kuala Lumpur je velik grad, šire područje ima oko sedam milijuna stanovnika. Tu su tri kulture (kineska, indijska i malezijska), mnogo kolonijalne povijesti, puno betona stakla i neona, sraz futurističkog i tri tradicije, pa i više njih. Život je izuzetno ugodan, svijet je postao globalno selo, kulturoloških šokova vise nema, a i dosta je utjecaja Zapada, kao i svugdje, što nije uvijek najbolja stvar. Moja ekipa su prekrasni ljudi, autori, producenti i velika je uživancija konstantno planirati projekte na balkonu dugo u noć te ih realizirati samo 20-ak metara dalje u kućnom studiju. Kuala Lumpur je prije korone bio i fantastična baza za putovanja po cijeloj Aziji jer je na takvom geografskom položaju. Iz Hrvatske mi najviše nedostaju nevjerojatne prirodne ljepote na svega dva sata vožnje od Zagreba. Ovdje se treba dobrano potruditi, nekad i riskirati da bi se vidjelo nešto stvarno nevjerojatno, poput vulkana ili neopisivo lijepog tropskog otoka. Nedostaje mi fizički kontakt s dragim mi ljudima i obitelji, naši ludi tulumi, druženja, fizička svirka s bendom i, naravno, ćevapi u somunu. Burek sam savladao, ispadne mi kao onaj s Dolca, bez zezancije – kaže Luka koji se uskoro planira vratiti u Hrvatsku.

