Dugo je bila u bolnici, sad stala pred kameru. Applegate: 'Imam novu frizuru, ali i mrlju na licu'

Poznata glumica Christina Applegate oglasila se na društvenim mrežama po prvi put nakon duge hospitalizacije zbog komplikacija povezanih s multiplom sklerozom. Svojim je pratiteljima otkrila detalje o trenutnom zdravstvenom stanju i pokazala novi izgled, a ubrzo su uslijedile brojne poruke podrške njezinih kolega i prijatelja.

Povratak kući i poruke podrške

U videozapisu koji je podijelila putem Instagrama u ponedjeljak, glumica je podijelila svoj prvi video nakon izlaska iz bolnice. U opuštenom izdanju, odjevena u sivu potkošulju ispod crne majice s kapuljačom, Applegate je pozirala nasmiješena. Kombinaciju je upotpunila trapericama i zlatnom ogrlicom s privjeskom u obliku polumjeseca, a posebnu je pažnju posvetila promjeni imidža.

Njezina objava odmah je privukla pažnju javnosti i brojnih slavnih osoba koje prate njezinu borbu s teškom bolešću. Brojni kolege iskoristili su priliku kako bi joj uputili riječi ohrabrenja.

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Applegate je u kolovozu napokon napustila bolnicu, gdje je boravila od kraja ožujka. Izvor blizak glumici tada je potvrdio medijima da se nalazi kod kuće i da se osjeća vrlo dobro. Nekoliko tjedana kasnije, proslavila je povratak u obiteljski dom simpatičnom objavom na Instagramu, uz posvetu svojoj petnaestogodišnjoj kćeri Sadie Grace.

"Htjela sam ovo objaviti prije nekog vremena. Moje dijete je tako moje dijete hahah", napisala je Applegate uz fotografiju slavljeničkih ukrasa koji su uključivali natpis s porukom da su svi sretni što se vratila kući.

Obraćanje obožavateljima tijekom teških trenutaka

Prije rujanske objave, Applegate je prvo javno obraćanje vezano uz svoju hospitalizaciju imala u travnju. Tada se kratko javila obožavateljima kako bi im zahvalila na bezuvjetnoj podršci koju joj pružaju otkad je javnost saznala za njezinu dijagnozu.

"Zdravstveni problemi stalno su prisutni u mom životu, ali ja sam jaka cura i svakim danom postajem sve jača i bolja", istaknula je tada Applegate, dodajući kako uzima vrijeme za fokusiranje na vlastito zdravlje, ali da će se uskoro vratiti s više informacija.

To se obraćanje dogodilo nedugo nakon izlaska njezinih memoara koji nose naziv "You With the Sad Eyes". Njezina autobiografija brzo je postala bestseler, a u njoj je otvoreno progovorila o mnogim životnim izazovima, uključujući i trenutke prije nego što je dobila službenu dijagnozu.

Život s multiplom sklerozom i svakodnevne borbe

Liječnici su glumici 2021. godine dijagnosticirali multiplu sklerozu, progresivnu autoimunu bolest koja napada središnji živčani sustav. Bolest oštećuje zaštitnu ovojnicu oko živaca, poznatu kao mijelin, što dovodi do problema u komunikaciji između mozga i ostatka tijela. Zbog toga pacijenti često osjećaju mišićnu slabost, promjene u vidu, obamrlost, gubitak pamćenja te gastrointestinalne smetnje.

Foto: Aude Guerrucci/REUTERS

Njezina hrabrost i otvorenost u suočavanju s bolešću inspirirale su mnoge diljem svijeta. Unatoč činjenici da je u veljači otkrila kako je uglavnom vezana za krevet zbog bolova i problema s kretanjem, Applegate pronalazi načine da ostane aktivna i podigne svijest o komplikacijama povezanima s multiplom sklerozom.

Zajedno s kolegicom Jamie-Lynn Sigler, koja se također bori s istom dijagnozom, Applegate vodi popularni podcast. U njemu redovito razgovaraju o svojim svakodnevnim iskustvima, usponima i padovima koje donosi život s nepredvidivom kroničnom bolešću. Iako je najavila povlačenje iz glume pred kamerama, odlučila je nastaviti karijeru posuđujući glas različitim likovima. Njezini javni istupi služe kao podsjetnik na važnost rane dijagnoze i pružaju neizmjernu podršku svim oboljelima koji prolaze kroz slične situacije.

*uz korištenje AI-ja

