Obavijesti

Show

Komentari 0
'SURVIVOR'

Dunja i Srećko nominirani su za eliminacijsku borbu: 'Pogodilo me ovo, ne želim ići doma...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
12
Foto: NOVA TV

Igra za plemenski imunitet bila je zahtjevna i iscrpljujuća. Kandidati su morali savladati niz prepreka na vodi i kopnu. Poraz je za zelene značio odlazak na plemensko vijeće, ali i suočavanje s posljedicama

Admiral

Nova epizoda 'Survivora' donijela je nastavak igre u kojoj odnosi među kandidatima sve jasnije dolaze do izražaja, a pritisak iz dana u dan raste. Kako se natjecanje razvija, sve je manje prostora za pogreške, a svaka odluka ima sve veće posljedice za cijelo pleme.

Već na početku dana bilo je vidljivo da se u oba plemena pozicije sve jasnije definiraju. U žutom timu analizirale su se moguće mete i scenariji u slučaju poraza. U zelenom plemenu fokus je bio na Ani i njezinoj odluci oko ogrlice osobnog imuniteta. Iako je u jednom trenutku razmišljala o tome da je prepusti nekome drugome i preuzme rizik na sebe, na kraju je odlučila zadržati sigurnost.

Foto: NOVA TV

Uslijedila je igra za plemenski imunitet koja je od samog početka bila zahtjevna i iscrpljujuća. Kandidati su morali savladati niz prepreka na vodi i kopnu, skupljati lopte i na kraju precizno gađati cilj. Žuti su ponovno pokazali stabilnost i bolju organizaciju te odnijeli uvjerljivu pobjedu rezultatom 7:3. Time su nastavili svoj impresivan niz i dodatno učvrstili poziciju u natjecanju. U posljednja dva tjedna ostvarili su čak sedam pobjeda u osam igara, što jasno pokazuje koliko su u ovom trenutku dominantni.

Foto: NOVA TV

Poraz je za zelene značio odlazak na plemensko vijeće, ali i suočavanje s posljedicama. Vlado je prije toga dodatno naglasio koliko se igra promijenila. Od ovog tjedna iz natjecanja ispadaju po dvije osobe, a pleme koje izgubi obje igre šalje čak troje kandidata u eliminacijsku borbu iz koje se vraća samo jedan.

Na plemenskom vijeću prva nominirana bila je Dunja.

- Ne znam što reći, očekivano je bilo. Pretpostavljam da istim ljudima i dalje smetam, i to je sasvim legitimno - rekla je.

Kao vlasnica ogrlice osobnog imuniteta, Ana je morala donijeti tešku odluku i u eliminacijsku borbu poslala Srećka.

- Pogodilo me ovo. Mislim da sam se odlično uklopio i ne želim ići doma. Borit ću se da ostanem - poručio je Srećko.

Napetost time nije završila jer zelene i žute čeka još jedna bitka za plemenski totem, a ovog tjedna čak dvoje natjecatelja napušta 'Survivor'. Tko će to biti, doznajte u novim epizodama na Novoj TV!

Foto: NOVA TV

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026