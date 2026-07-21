Dunja iz 'Smogovaca' i Davorin Bogović oprostili se od Šabana: 'Baš je teško, otišao je premlad'

U utorak je preminuo Damir Šaban, glumac kojega mnogi pamte po ulozi Mazala Vrageca u legendarnoj seriji 'Smogovci'. Imao je 68 godina. Kako doznajemo, glumcu je pozlilo na ulici u zagrebačkom kvartu Trešnjevka. Najpoznatiji je po ulozi Mazala Vrageca u 'Smogovcima', a u seriji je glumio u svih šest sezona, od 1982. do 1997. godine. U seriji je najveća ljubavna priča bila ona između Mazala i Dunje, koju je igrala Višnja Babić. Zvali su ih 'hrvatski Romeo i Julija'. Ostali su prijatelji i nakon serije.

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- Čula sam, baš sam tužna. Sve više ljudi odlazi. Mi glumci iz ‘Smogovaca’ smo ostali i dalje dobri, u kontaktu, i to ne samo kad bismo radili neke akcije za Dinamo ili zagrebački ZOO. Nalazili bismo se, družili... - ispričala nam je tužnim glasom Višnja Babić.

Šaban je rođen 18. ožujka 1958. u Zagrebu te je bio kazališni, televizijski i filmski glumac. Diplomirao je glumu na Akademiji dramskih umjetnosti 1980. godine. Bio je član kazališne skupine Akter i kazališta Trešnja, a od 1990. bio je i član Zagrebačkog kazališta mladih.

Tijekom karijere ostvario je i brojne televizijske i filmske uloge. Osim Mazala u 'Smogovcima', kojega je glumio u svih šest sezona, od 1982. do 1997. godine, publika ga je mogla gledati u serijama kao što su 'Dnevnik velikog Perice', 'Crno-bijeli svijet', 'Bitange i princeze'...

Zagreb: Glumci kultne serije Smogovci, 35 godina nakon emitiranja prve epizode | Foto: Borna Filic/PIXSELL

Rođak mu je bio Davorin Rinči Bogović, prvi pjevač Prljavog kazališta. Družili su se puno, i po umjetničkoj liniji, a imali su i zajedničku predstavu 'Gustsalon'.

- Ne mogu vjerovati, ne mogu doći sebi otkad su mi javili. Nezaboravne su bile te naše predstave, odigrali smo je više od 500 puta, bili na gostovanjima po cijeloj Europi, po Rusiji... Baš mi je teško, otišao je premlad - rekao nam je Rinči Bogović.

Predstava koju spominje posvećena je A. G. Matošu, a sam je Šaban pričao kako su ga nakon predstave znali ljudi pitali je li dodavao neke dijelove s obzirom na to da se neke stvari nisu gotovo promijenile stotinu godina, misleći na skupoću hrane i 'licemjerne konferencije mira'.

Foto: slavko midzor/Pixsell

Rođeni Zagrepčanin prije nekoliko godina gostovao u podcastu Top radija povodom Dana Grada, gdje je otkrio kako su mu 80-e bile najdraže razdoblje u Zagrebu. Osim što je tad diplomirao, snimao je i seriju koja će mu obilježiti karijeru i život. Do kraja su ga ljudi prepoznavali prvenstveno po ulozi Mazala.

- Kad me sretnu na ulici, ljudi mi kažu: 'O, legendo!'. Tko bi mislio da će to trajati tako dugo, skoro do penzije - rekao je glumac i otkrio da je nostalgičan za starim Zagrebom, no zadovoljan je kako grad napreduje.

U ovom novom Zagrebu, rekao je, Mazalo bi Dunju na spoj odveo kod Matoša, u šetnju nasipom, kraj Boćarskog doma ili na Hipodrom, jer se glumac bavio jahanjem od 11. godine.

Na pitanje je li bilo iskrica s Višnjom Babić, koja je u 'Smogovcima' igrala njegovu djevojku Dunju, Šaban je otkrio da je bilo iskrica, ali da nisu realizirane.

- Kad smo išli snimati na teren, onda mi je moj profesor Rade Šerbedžija, njezin tetak, rekao: 'Nemoj je dirati' - ispričao je glumac.

Na kraju je otvoreno priznao da je planirao napustiti Zagreb, no da se na kraju ipak predomislio.

- Ja sam se mislio otisnuti izvan Zagreba i već sam imao kontakte s jednom bečkom grupom. Međutim, imao sam jedno gostovanje u Meksiku i na povratku kući u Frankfurtu smo se preselili u mali avion. I ja sam se odjednom iznad Alpa rasplakao i zaključio da ću radije biti zadnji u Zagrebu, nego prvi u New Yorku - rekao je glumac.

Foto: HRT

I karijeru mu je obilježila serija koja taj njegov Zagreb pokazuje u jednom romantičnom svjetlu - likovi, razgovori, zagrebačke ulice... Danas je to jedan svijet koji je nestao, ali 'Smogovci' su generacijama obilježili djetinjstvo i mladost. Ostavili su neizbrisivi trag u hrvatskoj televizijskoj povijesti. Obitelj Vragec na duhovit je i topao način prikazivala odrastanje, prve ljubavi i prijateljstvo, zbog čega ih se smatra bezvremenskim klasikom.

Serija se temeljila na istoimenom romanu Hrvoja Hitreca, koji je ujedno bio scenarist, dok je režiju potpisao Milivoj Puhlovski. Od 1982. do 1997. godine, kroz šest sezona i ukupno 38 epizoda, gledatelji su pratili avanture obitelji Vragec i njihovih prijatelja u fiktivnoj zagrebačkoj četvrti Naselak.

Višnja Babić je kao gimnazijalka čitala 'Smogovce' i pomislila kako autor sjajnog djela mora biti duhovit čovjek. Nije tad pomislila da će glumiti Dunju u istoimenoj kultnoj seriji, a da će taj duhoviti autor, Hrvoje Hitrec, postati njezin suprug. Slavko Brankov utjelovio je prevaranta Crnog Džeka, koji se nije skidao iz svoje crne kožnate jakne. Ta mu je uloga obilježila život, a sve do smrti 2006. godine na ulici su ga nazivali Crnim Džekom. Đorđe Rapajić, koji je glumio Nosonju, preminuo je 2000. godine.

Tomislav Štriga, koji je glumio Drageca Vrageca, ostao je vjeran glumi i danas nastupa u kazalištu, kao i Ivica Zadro, koji je glumio Peru Vrageca...