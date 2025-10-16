Duo Turkeev&Kids osvojio je zlatni gumb u 'Supertalentu', a nama otkriva: Cirkus je naš dom

Kad su počele padati zlatne konfete, nismo mogli vjerovati da se to događa nama. Kao da je vrijeme na trenutak stalo. Bio je to nevjerojatan osjećaj, mješavina uzbuđenja, sreće i ponosa. Navikli smo dijeliti pozornicu kao umjetnici, ali ovaj put bilo je drugačije. Izašli smo tamo kao obitelj. Taj trenutak ostat će zauvijek u našim srcima, prisjećaju se Julia i Dima Turkeev iz Ukrajine, članovi Dua Turkeev&Kids, koji su sa svojim kćerima Renatom i Lily osvojili zlatni gumb u trećoj audicijskoj epizodi 'Supertalenta'.

Zajedno su izveli zračnu akrobaciju koja je bila istovremeno snažna i nježna. Gotovo poput kratkog filma o obitelji, povjerenju i ljubavi. Njihove akrobacije u zraku oduzele su dah publici, a Maja Šuput nije mogla skriti suze.

- Ljudi, ovo je bilo toliko lijepo. Vještina, priča... Iskreno, izgledalo je kao bajka... Ne samo da vi zaslužujete biti opet ovdje, nego i mi zaslužujemo vidjeti vas ponovno - rekla je Šuput i poslala cijelu obitelj ravno u polufinale showa.

Turkeevima je taj trenutak bio puno više od priznanja talenta.

- Osjetili smo duboku zahvalnost, to nije samo priznanje, nego potvrda da ono što radimo zajedno kao obitelj ima smisla. Iskreno smo se nadali da će publika osjetiti ono što smo mi osjećali na pozornici - ljubav, povjerenje i zajedništvo. Svaki pokret bio je iskren i dolazio iz srca. Kad smo vidjeli suze u očima ljudi i čuli njihovu reakciju, shvatili smo da je poruka stigla do srca publike. To nam je najvrednije - pričaju Julia i Dima.

Za njihove kćeri pozornica je bila čista čarolija.

- Za djecu je to bilo pravo putovanje! Pozornica, svjetla, aplauz, sve im je bilo čarobno. Naravno, u početku su bile malo nervozne, ali vrlo brzo su se osjećale kao dio te velike priče. Njihove su oči sjale od uzbuđenja, a mi smo bili presretni što sve to doživljavaju s nama. Ovo iskustvo im je donijelo samopouzdanje i golemu radost. Naša najmlađa Renata čak je htjela skupiti sve konfete i ponijeti ih kući! - prisjećaju se.

Reakcije prijatelja i obitelji bile su, kažu, dirljive: 'Zvali su nas, plakali, čestitali. Gledali smo svoj nastup kod kuće i svaki put iznova zaplakali. Taj trenutak je dio našega života'.

Julia i Dima s kćerima Renatom i Lily žive u Njemačkoj, a u Hrvatsku, točnije na pozornicu 'Supertalenta', dovela ih je sudbina.

- U Njemačkoj smo upoznali djevojku Anicu Perić, koja nam je s tolikom toplinom pričala o Hrvatskoj da smo odlučili doći. I evo nas na pozornici 'Supertalenta', s iskustvom koje ćemo pamtiti cijeli život - prisjećaju se.

Njihova priča s akrobacijom počela je davno. S puno treninga, malenih pozornica i velikim snovima.

- Cirkuska umjetnost dio je naših života otkako pamtimo. Tijekom godina nastupali smo u mnogim zemljama, na raznim festivalima i predstavama. Svaka nova pozornica bila je još jedan korak naprijed - pričaju Julia i Dima.

Dima se početka prisjeća s osmijehom: "Kao dijete sam trenirao hrvanje, ali kad sam otkrio cirkus, sve se promijenilo".

- U cirkus sam se zaljubila s 13 godina. Od tada znam da je to moj put - dodaje Julia.

Nastupali su diljem svijeta, a posebno im u srcu ostaje suradnja s najpoznatijom cirkuskom trupom.

- Tijekom godina nastupali smo u cirkusima, kazalištima, na festivalima i u velikim televizijskim emisijama. Najljepše iskustvo za nas bila je suradnja s Cirque du Soleilom. To nije samo posao, to je cijeli svijet u kojemu se snovi pretvaraju u umjetnost. Tamo smo osjetili da doista živimo svoj san - ističu Julia i Dima.

Ali uz najljepše dolaze i teški trenuci.

- Najteže je uvijek rastati se od tima kad završi ugovor. Tijekom turneje kolege postanu obitelj i teško je reći zbogom. No te emocije nas podsjećaju koliko je svaki trenutak na našem putu dragocjen - priznaju Julia i Dima.

Prije svakog nastupa imaju svoj maleni obiteljski ritual: 'Uvijek provedemo vrijeme s djecom, igramo se, šalimo, smijemo. To nas smiri i podsjeti da je najvažnije biti zajedno'.

A kad se svjetla pozornice ugase, njihova svakodnevica ostaje jednako vesela.

- Naš dom je pun pokreta, smijeha i topline. Ponekad zaista napravimo male 'predstave' u dnevnom boravku, jer akrobatika za nas nije samo posao, to je način života. No najviše cijenimo one jednostavne trenutke, zagrljaje, obiteljske večeri i radost što smo zajedno - kažu.

Kako vide budućnost?

- Svoju ljubav i znanje prenosimo djeci, ali oni će sami odlučiti kojim putem žele ići. Najvažnije nam je da njihov izbor bude iskren i da ih čini sretnima - zaključili su Julia i Dima.

