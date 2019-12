Đurđevićev poraz? Imao dvije uzdanice, ali Anezi ne ide dalje

Nakon završenog HRT-ova natječaja za izbor hrvatske pjesme i predstavnika za pjesmu Eurovizije Dora 2020., koji je bio otvoren od 5. studenoga do 15. prosinca 2019., Ocjenjivački sud Dore 2020. je nakon provedenog postupka žiriranja izabrao 16 skladbi i četiri rezervne za Doru 2020.

Nastupi se očekuju u izravnom prijenosu 29. veljače 2020. u opatijskoj dvorani Marino Cvetković, javljaju s HRT-a. 'Poraz' na ovogodišnjem prolazu pjesama imao je Boris Đurđević (46).

Foto: Boris Ščitar/Pixsell

On je pjesme napisao za Colonijinu pjevačicu Ivanu Lovrić (35) i Alenu Nezirević Anezi (31). No na službenom popisu Anezi je otpala. Da se prijavila na Doru odmah je po prijavi obavijestila svoje vjerne pratitelje na društvenim mrežama i na taj način im pokazala koliko joj to znači. Govorila je kako joj je to veliki izazov. Zahvalila se svima na podršci unatoč tome što nije prošla.

Foto: Lucija Pticar

- Dragi moji, nisam prošla natječaj za Doru 2020. Moja pjesma se zvala 'Radoznala b.', još ću razmisliti da li ću ostavit taj naziv ili joj dati puni. Pjesma je jako brza s 'eurovizičnim' aranžmanom... To je to, za sada. Hvala svima na podršci - napisala je i svima koji su prošli zaželjela sreću.

Foto: Tomislav Miletić/Pixsell

Na Doru stiže i Đurđevićeva bivša pjevačica, Indira Levak (45). Osim toga, drugu godinu zaredom nastupit će i Huljićeva nada, Lorena Bućan.

