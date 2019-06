Dušan Bućan i Boris Veličan kreću na put do Crnoga mora...

Glumac Dušan Bućan (42) te avanturist i putopisac Boris Veličan (37) spremaju se na nevjerojatan pothvat, danas kreću sa zagrebačkog hipodroma na put dug 1200 kilometara koji ih vodi sve do obale Crnog mora. Pretpostavlja se kako će im do tamo trebati oko mjesec dana, a dvojicu nerazdvojnih prijatelja u avanturi će pratiti njihove kobile Divna i Zeka koje su se mjesecima pripremale za putovanje. U više od 35 dana jahanja žele propitati mogućnosti modernog čovjeka koji je u današnje ovisi o internetu i tehnologiji.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL Povod putovanju potpuno je spontan, a Boris je izjavio kako su on i Dušan na tu ideju došli tijekom zajedničkog posjeta Sahari.

- Svijetom putujem već 20 godina, a tijekom putovanja iz Hrvatske u Saharu trebao mi je netko tko bi me pratio kako bih lakše zaobišao opasnosti. Na to putovanje poveo sam svog najboljeg prijatelja Dušana Bućana koji mrzi hodanje. Nakon više od devet dana hodanja obećao sam da ću mu se odužiti tako što ćemo jednom na put otići konjima, s obzirom na to da ne znam jahati. Pred ovaj pothvat prošao sam petnaest sati u školi jahanja - izjavio je Boris.

Osim osnovnog jahačkog tečaja, Boris je šest sati jahao na terenu, a osim toga druge pripreme nije imao.

Kobilu divnu opisao je kao mirnijeg konja, a ona je kaskaderskom konj konji je naviknut na rad s ljudima. Riječ je o kobili koja je mješanac između arapskog konja i quartera.

Odabir Crnog mora kao konačnog odredišta nije slučajan, a turu je odabrao zbog jednostavnijeg puta. Dvojica avanturista putovat će uz rijeke kako bi konji što lakše podnijeli zahtjevan put.

- Sve ostale mogućnosti činile su mi se suviše komplicirane. Odlučili smo otići putem velikih rijeka, konjima će biti lakše, a voda će i nama pomoći s obzirom na to da ćemo stalno spavati vani - nadodao je putopisac.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

- Cijelo putovanje bazirat će se na prijateljskom odnosu, a također ćemo težiti tome da istaknemo edukativnu notu, posjetit ćemo Đakovačku ergelu i susretat ćemo se s različitim kulturama i nacijama. Naš odnos želimo preslikati na naše putovanje, a sve će imati mnogo putopisnih elemenata. Tijekom cijelog putovanja kampirat ćemo vani i sami ćemo pripremati hranu - zaključio je Boris.

Glumac zagrebačkog HNK, Dušan Bućan projektu također pristupa s mnogo entuzijazma, a sve pojačava činjenica kako je odmalena uz konje, a jahanjem se bavi više od petnaest godina. I sam se s radošću osvrnuo na putovanje do Sahare otkad mu Boris duguje uslugu.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL - Rekao sam, molim te, putujmo bilo gdje, samo da ne moramo ići pješke. Ipak sam pristao na put, a on mi je rekao da će mi se odužiti - prisjetio se Dušan.

Za put se nisu posebno pripremali, a veći dio tog vremena potrošen je na Borisovu edukaciju kao i traženju idealnog konja kojim će jahati.

- Sva priprema nam nije nikakva garancija. Ja jašem već petnaest godina, imam svoje konje, ali to ne mora značiti ništa. Iznenađenja se uvijek mogu dogoditi. Odabrali smo terenske konje koji su namijenjeni za ovakva putovanja. Moja kobila je arapski konj, a zove se Zeka - nadodao je.

Ruta neće cijelim putem biti idealna, a glumac je izjavio kako će drugi dio puta biti puno zahtjevniji.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL - Nećemo imati problema s prolaskom kroz Hrvatsku i Srbiju, većim dijelom radit će se o ravnici. Konji će najveće opterećenje morati podnijeti u predjelu Karpata, radi se o izrazito brdovitom području gdje lako dolazi do zamora - rekao je Bućan.

Iako se veći dio njegovog života odvio na kazališnim daskama, Dušan je istaknuo kako je jahanje njegova velika ljubav.

- Radi se o ljubavi, općenito uživam uz konje, volim ih gledati, jahati i biti uz njih. Konji me uče, uče me kako da postanem strpljiviji, uz njih ne mogu biti nervozan. Trenutno imam tri konja, jednog pastuha i dvije kobile, a s prvim konjem najviše sam povezan. Od svog rođenja sam uz konje, vežu me uz djetinjstvo, a jedno od mojih najranijih sjećanja je kako se nalazim na leđima konja. Djed je imao seoske teretne konje, a još uvijek se kroz maglu mogu prisjetiti kako, još kao dječak, jašem konja - zaključio je glumac.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL Obojica su s žalosni zbog najava kako će se hipodrom morati premjestiti kako bi se na istom zemljištu mogao graditi 'zagrebački Manhattan'. Boris je izjavio kako se nakon povratka s dvomjesečnog putovanja nada da će na hipodromu sa svojim konjem preskakati prepreke, a ne fontane.

- Iskreno mi je žao zbog toga. Otkad znam za sebe znam za hipodrom i za mene je on poveznica s djetinjstvom - nadodao je Dušan Bućan.