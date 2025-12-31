Dušan Bućan javio se uoči relija Dakar: Pogledajte 'pilu' s kojom on i Šebalj kreću u avanturu

Poznati hrvatski glumac i avanturist Dušan Bućan podijelio je s pratiteljima na Instagramu djelić atmosfere uoči početka jedne od najzahtjevnijih utrka na svijetu, relija Dakar. na kojem će sudjelovati s Jurajem Šebaljem. U najnovijoj objavi iz Saudijske Arabije, Bućan je pokazao posljednje pripreme i trenutak ponovnog susreta sa svojim trkaćim vozilom, otkrivajući uzbuđenje koje vlada u njegovom timu uoči velikog izazova.

Bućan se tako javio s plaže Yanbu, grada u Saudijskoj Arabiji koji je početna i završna točka ovogodišnje reli avanture. Glumac je objasnio kako su on i njegov suvozač, poznati automobilist Juraj Šebalj, stigli po svoj trkaći automobil, Toyotu Land Cruiser, koji ih je čekao na sigurnom. Nakon kratkog iščekivanja, kamera bilježi euforičan trenutak kada se plava jurilica s trkaćim brojem 720 konačno pojavljuje na cesti, vožena od strane Šebalja.

Bućan nije skrivao oduševljenje, a pratiteljima je pružio i ekskluzivan uvid u unutrašnjost vozila. Spartanski interijer, opremljen samo najnužnijom trkaćom opremom, sportskim sjedalima i sigurnosnim kavezom, svjedoči o ozbiljnosti natjecanja. Ipak, tim je pronašao mjesta i za humor, što dokazuje simpatična poruka zalijepljena na instrumentnoj ploči ispred Bućanovog sjedala: "Ajmo Dušane, gvozdena glavo! Jesi se naspavo?".

