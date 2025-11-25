Obavijesti

ODUŠEVLJEN AUTOMOBILOM

Dušan Bućan odlazi s Jurajem Šebaljem na Reli Dakar: 'Pitao me je kakav sam u matematici'

Piše Davor Lugarić,
5

'Znaš, tražim suvozača za Reli Dakar', rekao mi je, a meni se sve zamaglilo. Rekoh mu odmah da znam sve. To je više navigacija, orijentacija u prostor, priča nam glumac

Gledali smo ga na kazališnim daskama, na konju, na motociklu, na televizijskim prijamnicima, gledali smo ga posvuda, a uskoro ćemo ga moći gledati na slavnoj utrci Reli Dakar. Naravno, uz sitne geografske preinake, zato što se od 3. do 17. siječnja utrka vozi u Saudijskoj Arabiji.

Nije neko preveliko iznenađenje da glumac ide na reli, barem kad je Bućan u pitanju, ali zanimalo nas je kako je do toga došlo, da sjedne u automobil s Jurajem Šebaljom.

- Zajedno smo bili u 'Volim Hrvatsku', a na kraju emisije me pitao kakav sam u matematici. 'Znaš, tražim suvozača za Reli Dakar', rekao mi je, a meni se sve zamaglilo. Rekoh mu odmah da znam sve. To je više navigacija, orijentacija u prostoru - objašnjava nam Bućan.

Bio je to, zapravo, početak jednog divnog relija. Nekoliko puta su se našli, objašnjavali si što treba, Šebalj je tu malo prednjačio, ali Bućan, kaže nam, upija "kao spužva".

- Objasnio mi je neke stvari, neke su mi potpuno nove. Navigacija mi nije strana, susreo sam se već s njom, ali ove neke stvari koje su nam tamo potrebne bile su mi nepoznate. No ništa nemoguće, treba sjesti i vježbati, a kako mi ide, nije na meni da sudim - kaže nam Bućan.

Automobilom je oduševljen. Oni će voziti u Classic kategoriji, gdje su stariji automobili, svaki u svojoj dekadi. Tako je njihova Toyota iz 1992. godine.

- Rađen je baš za Reli Dakar. Šebalj je izabrao i to je jedan moćan auto, oduševljen sam. Vježbali smo i u njemu, ali sad se on otisnuo u Saudijsku Arabiju, tamo ćemo se ponovno susresti. Mi vozimo istom rutom kao i sve ostale kategorije. Taj je auto bio već na Reliju Dakar, kao i Juraj, ja nisam, ali sve zajedno, kad se zbroji, imamo nekog iskustva. Fizički isto treniramo, to je ipak svakodnevno od 500 do 600 kilometara, to zna biti jako naporno - priča nam razigrani Bućan.

A s obzirom na njegove interese, ni u kući nisu ostali iznenađeni njegovom odlukom, kako supruga Sara, tako i kći Zoa, koja je nedavno proslavila prvi rođendan.

- Ma nije se nitko previše čudio, nekako im je to sve bio logičan slijed. Kako klinac sam, kad sam vidio taj reli prvi put, rekao da to želim. Tako da sad nisam mogao reći ne - dodaje Bućan.

