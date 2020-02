Dušan Bućan u pustinji: Brzina je vrag, a ja još nisam pao...

Velika uživancija, sjedneš na motocikl, daš gas i samo ‘peglaš’, opisao je Dušan Bućan (43) iskustvo vožnje u marokanskoj pustinji.

Glumac je s djevojkom Sarom Hdaghom i društvom na odmoru, a najviše se veselio posjetu pustinji i vožnji na dinama. To mu je, zapravo, trening za ovogodišnji Dinaric Rally.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Ovo mi je bilo drugi put u životu da sam sjeo na enduro motocikl. Zaljubio sam se. Iako, brzina je vrag, dobro je da još nisam pao - rekao je Bućan.

Foto: Privatni album

S njim je i Perica Patijević, jedan od organizatora relija. Dinaric Rally 2020. godine obuhvatit će pet planina u Hrvatskoj - Ličku Plješivicu, Poštak, Dinaru, Svilaju i Prominu. Start i cilj bit će u Kninu, a trajat će od 2. do 5. srpnja. Bućan će proći opsežne pripreme za reli. Proći će privatnu offroad školu, a i sad trenira vožnju na motociklu u pustinji.

Foto: Privatni album

- Ideja o reliju mi je jako privlačna i zvuči zabavno, a to me oduševljava. Ovdje sam se vožnji u pustinji najviše i veselio - kaže nam glumac koji je prošle godine na konjima jahao do Crnog mora.

Sljedeća avantura je “motorna”.

- Skroz različite stvari. Konj je živo biće, ima osjećaje i mozak. Moraš se s njim ‘dogovoriti’ - rekao je Bućan.

