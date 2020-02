Dušan: Djevojke nisu vrijedne mojih suza, razočarale su me...

Prijavio sam se jer želim imati nekoga s kim ću provoditi vrijeme, izjavio je na početku showa 'Ljubav je na selu' Dušan Golubovac (29), a u intervjuu za 24sata ispričao je ponešto o svom životu te kako je doživio sudjelovanje u emisiji.

Foto: RTL

No kad je farmer kraj sebe zamišljao idealnu djevojku, nije mislio na neku koja će vrijeđati i omalovažavati njegov način života u selu Zrin u Sisačko-moslavačkoj županiji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na imanje je pozvao Goranu Vušurović (29), Sandru Škrinjar (32) i Tajanu Mužinić (21), koje su s osmijehom došle kod njega, ali ulaskom u Dušanovu kuću veselje se brzo pretvorilo u tugu i zbog prljavštine u kući. Gorana, koja je govorila da joj se farmer sviđa, brzo se 'ohladila' kad je vidjela u kakvim uvjetima živi.

Foto: RTL

- Nisam mogla podnijeti taj miris u sobi - rekla je Gorana. Dušan nije ostao imun na komentar pa je čak pustio suzu.

- Malo sam bio razočaran jer ispada da nisu došle zbog mene, nego zbog mojeg imanja. U tom trenutku su me povrijedile jer nisu imale razumijevanja i nisu bile korektne - kaže nam i dodaje da negativne komentare gledatelja showa ne čita.

Foto: Facebook

- Tako se osjećam bolje - ističe i dodaje:

- Jako sam emotivan, volim ugađati osobi do koje mi je stalo. Dušan je nedavno otkrio da je zbog ljubavi jednom vozio osam kilometara na biciklu. Za 24sata priznao je da ga većinom može ganuti nepravda i rasplakati tužan slučaj ili događaj. Dušan sad smatra da djevojke navodno nisu vrijedne njegovih suza jer je sve u životu stekao radom, ali otkriva da je djevojkama brzo oprostio komentare.

Foto: RTL

- Zašto bih se ljutio, život je kratak, treba uživati, a ne biti zlopamtilo - objašnjava. U jednom od intervjua je rekao kako mu je posebno bilo teško kad je izgubio najmilije. Nakon smrti majke i bake naučio je brinuti se za sebe i imanje.

- Uz mamu i baku sam naučio kuhati, a kad su one otišle, morao sam dalje sam. S tatom nisam u dobrim odnosima - kaže Dušan. Do sada je imao dvije dulje veze, jedna djevojka ga je prevarila, a sad se nada ženi koja će ga poštovati i cijeniti.

Foto: RTL

- To je jedna od glavnih stvari jer inače nemamo što tražiti skupa - izjavio je Dušan. Na imanju ima ovce, koze i krave, a kad nema toliko posla, vrijeme voli provoditi u kuhinji. Svoje imanje voli, no nama je otkrio da bi se čak i preselio u grad ako treba.

- Naravno, ako je cura toga vrijedna - ističe. Nedavno si je kupio auto, ali s njim nije uspio privući 'pravu' djevojku.

Foto: RTL

- Curama je važan ne samo izgled, nego da imate i novca te auto. Otkad sam kupio auto prilaze mi cure, ali vidiš da im nije stalo do ljubavi, nego je samo interes za autom. Teško je tako naći pravu ženu - smatra, no prijavom u show to bi se moglo promijeniti, a i potvrdio nam je da mu se sve više djevojka javlja na profil društvene mreže i obasipaju ga raznim porukama.

POGLEDAJTE VIDEO: