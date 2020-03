Dušan priznao zašto je izbacio Sandru: 'Vrlo je jednostavno...'

Farmer Dušan Golubovac (29) iz reality showa 'Ljubav je na selu' u posljednjoj epizodi sa svojeg imanja izbacio je kandidatkinju Sandru Škrinjar (30). Mnoge je pomalo iznenadila ta odluka, s obzirom na to da mu je druga kandidatkinja Tajana Mužinić (20) priznala da ima dečka.

Dušan je za RTL priznao zbog čega je Sandru odlučio poslati doma s farme u selu Zrin u Sisačko-moslavačkoj županiji.

- Vrlo je jednostavno. Sandra mi je prijateljica, a ja tražim curu - rekao je Dušan te dodao da je sa Sandrom u dobrim odnosima.

- Često se čujemo - rekao je farmer koji je sa Škrinjar dobar od djetinjstva.

- Dušan i ja upoznali smo se u dječjem domu Vrbina u Sisku. Ja sam došla tamo u trećem razredu osnovne škole, kada mi je umrla baka. Došli smo mlađi brat i ja. Dušan i njegovi brat Vojislav i sestra Milana došli su kada je on bio peti, a ja sedmi razred. Išli smo u istu školu i bili zajedno u domu pa smo se družili. Bili su mi jako dragi jer smo imali sličnu obiteljsku situaciju. On je mlađi od mene, ja sam bila dobra s njegovom sestrom, a on i brat su zajedno igrali nogomet na igralištu - rekla je Sandra za RTL TV.

