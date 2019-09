'Duško je zaslužio ispriku zbog pakla koji je prošao radi mene'

Ognjen Vranješ (29) po sudovima se povlačio zbog kleveta i laži proizašlih iz navodne afere s Jelenom Karleušom (41). No izgleda kako to nije utjecalo na Jelenin brak s Duškom Tošićem (34).

Foto: Instagram

Par je u braku posljednjih deset godina no unatoč činjenici da je odnos sa suprugom odbijala komentirati, Jelena je sada odlučila poslati javnu poruku sedam godina mlađem suprugu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Divim se Dušku. Ispao je veliki gospodin. Tako se ignoriraju miševi i bagra, od njega treba učiti. Zaslužio je poštovanje i veliko ispriku za sav pakao koji je zbog mene prošao u medijima - stoji u objavi na Instagram profil pjevačice koju na toj društvenoj mreži prati više od dva milijuna ljudi.

Foto: Privatni album/Instagram

Ako je suditi prema posljednjoj objavi, pjevačica i suprug i dalje su u skladnom braku, unatoč mnogobrojnim nagađanjima o propasti braka.

No nedavno sve nije izgledalo tako bajno. Naime, pjevačica Lepa Brena (58) pokušava nagovoriti nogometaša da ne odustane od braka s folk pjevačicom s obzirom na to da on ne odustaje od razvoda. Brena smatra kako bi ipak trebali dati šansu braku poslije svih nedaća koje su ih snašle.

Foto: Instagram

Do sada su se nekoliko puta čuli, a sada su se i vidjeli u restoranu s ciljem da ga pjevačica uvjeri kako razvod nije rješenje i da trebaju pobijediti krizu. Priznala mu je kako su ona i njezin suprug Boba Živojinović (56) također imali trzavice u braku pošto su oboje uspješni i popularni, ali si nisu dozvolili da im to pokvari odnos, iako je bilo trenutaka kad su upadali u kritične svađe.

- Brena mu je ispričala da su i za njih izmišljali afere ne bi li ih rastavili, a podmetali su im i svakakve priče. Ona mu je tako otkrila da su joj ljudi govorili kako ju je Boba varao, ali da su zajedno prolazili kroz te krize i nije im bilo nimalo lako - rekao je blizak izvor.

Foto: Privatni albumI

Na kraju razgovora Brena se osvrnula na djecu Tošića i Karleuše. Savjetovala mu je da misli na Niku (10) i Atinu (11), pogotovo zbog toga što će uskoro ući u pubertet, a tada će im roditelji biti najpotrebniji. Dodala je kako je Jelena divna majka te neka dobro razmisli želi li napustiti obitelj.

Naime, Tošić je Jeleni oprostio aferu s bosanskohercegovačkim nogometašem Vranješom (29), a nakon što je srpskim medijima odjeknula vijest da Tošić vara suprugu s najpoznatijom srpskom starletom Sorajom.

POGLEDAJTE VIDEO: