Duško Lokin: 'Svi su gledali u mladu Cindy, samo ja nisam...'

Zatečeni smo, u pozitivnom smislu, rekao je Duško Lokin (75) nakon što je u suradnji s Jasminom Stavrosom (63) snimio pjesmu 'Momačka večer'. Pjevalo se o vjenčanjima, djevojačkim večerima, pa su 'kraljevi zabave' odlučili zapjevati o momačkim feštama.

- U samo 30 sati imali smo osam tisuća klikova na YouTubeu, a to je veliki uspjeh jer će se za mjesec dana to popeti i na sto tisuća. Mnogi ljudi plaćaju po nekoliko stotina eura kako bi imali milijunske preglede, što je katastrofa. Svi to rade u Hrvatskoj, ali mi ne - rekao nam je zadovoljni Duško.

[video: 1200999 / ]

Autor teksta i glazbe je Dario Terzin, dok je za aranžman zaslužan Toni Eterović. Sve je producirao Ljubo Šeperić, a spot, u kojemu se nalazi Miss sporta 2016., Cindy Šoštarić (23), snimio je Josip Okupec na otoku Viru.

Foto: Instagram

Lokin je izjavio da je cijela ekipa gledala u mladu Cindy, ali ne i on.

- Ja sam kratkovidan, pa je nisam gledao - našalio se pjevač koji je u spotu, konačno, dobio brkove.

Foto: Screenshot

- Da, ja sam dobio naočale i brkove i to velike ličke, da bi izgledao što stariji, a s obzirom da je puhala dosta jaka bura u jednom mi je momentu otpuhala brkove u more. Tako da sam drugi dio spota u konobi bio bez brkova, što će se vidjeti i u spotu - opisao je Duško svoje 'muke'. Dodao je da su se njegovi prijatelji iz Zadra, Pere Knežević, Pero Špika i Ivo Bubić, pojavili s njim i Stavrosom u spotu.

Foto: Screenshot

Stavros i Lokin surađuju već više od 30 godina, pa nije slučajnost da je upravo s njim snimio ovaj ljetni hit. Kad je Jasmin 1989. snimio pjesmu 'Umoran', nalazio se s Lokinom na turneji po Sloveniji.

- Ja sam mu dogovorio i prvu turneju po Kanadi prije nekoliko godina. Ovo je već drugi duet, ali veliki i bezvremenski hit, jer Hrvati će poštivati instituciju braka bar još 100 godina, što znači da je ova pjesma zaista bezvremenska - rekao je Duško.

