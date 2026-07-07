Dvaput je gledao smrti u oči, a njegov ritam u legendarnom bendu promijenio je glazbu

Ringo Starr, rođen kao Richard Starkey 7. srpnja 1940. godine u Liverpoolu, tijekom života prošao je težak put ispunjen bolešću, siromaštvom i brojnim izazovima prije nego što je postao jedan od najutjecajnijih glazbenika moderne ere.

Njegovo djetinjstvo bilo je daleko od bezbrižnog. Roditelji su mu se razveli kada je imao samo četiri godine, a odrastao je uz majku Elsie koja je radila različite poslove kako bi osigurala egzistenciju. Sa šest godina završio je u bolnici nakon operacije slijepog crijeva i komplikacija izazvanih peritonitisom, zbog čega je gotovo godinu dana proveo na liječenju. Kao da to nije bilo dovoljno, u tinejdžerskim godinama obolio je od tuberkuloze te je dvije godine proveo u sanatoriju.

Upravo je ondje otkrio svoju najveću životnu strast. Kako bi zabavili mlade pacijente, medicinsko osoblje organiziralo je glazbene aktivnosti, a mladi Richard počeo je improvizirati ritmove udarajući drvenim batićem po bolničkim ormarićima. Po izlasku iz bolnice napustio je školovanje, zaposlio se te se postupno uključio u tada popularnu skiffle scenu, glazbeni pravac koji je mnogim britanskim glazbenicima poslužio kao odskočna daska.

Prvi pravi bubanj dobio je za Božić 1957. godine, a ubrzo se pridružio sastavu Rory Storm and the Hurricanes. Upravo tada nastalo je njegovo umjetničko ime Ringo Starr, inspirirano prstenjem koje je volio nositi te ljubavlju prema country glazbi. Tijekom nastupa u Hamburgu upoznao je mladi bend koji su činili John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Stu Sutcliffe i Pete Best. Nitko tada nije mogao pretpostaviti da će upravo on nekoliko godina kasnije postati njihov bubnjar.

Foto: PA/PRESS ASSOCIATION

U kolovozu 1962. Ringo Starr službeno je zamijenio Petea Besta u Beatlesima. Odluka nije bila dobro prihvaćena među dijelom obožavatelja, a prve reakcije bile su toliko burne da je nakon jednog nastupa izbila i tučnjava. Međutim, vrlo brzo pokazalo se kako je Starr savršeno odgovarao grupi. Njegov osjećaj za ritam, smiren karakter i humor postali su važan dio identiteta Beatlesa.

Već početkom šezdesetih godina započela je Beatlemanija, fenomen kakav svijet dotad nije poznavao. Album "Please Please Me" i niz hitova lansirali su četvorku iz Liverpoola među najveće svjetske zvijezde. Iako je prvenstveno bio bubnjar, Ringo je redovito dobivao priliku otpjevati barem jednu pjesmu na svakom albumu. Publika posebno pamti njegovu izvedbu pjesme "With a Little Help from My Friends", dok je autorski potpisao i bezvremenski klasik "Octopus's Garden".

pixsell | Foto: pixsell

Njegov doprinos Beatlesima često je bio podcijenjen jer su Lennon i McCartney dominirali kao autorski dvojac. Ipak, glazbeni stručnjaci danas ističu da je upravo Ringov jedinstveni stil sviranja dao poseban zvuk brojnim bezvremenskim pjesmama. Njegovo bubnjanje bilo je nenametljivo, ali iznimno precizno, a mnogi ga smatraju jednim od najutjecajnijih bubnjara u povijesti popularne glazbe.

Unatoč golemom uspjehu, odnosi unutar Beatlesa postupno su se pogoršavali. Tijekom snimanja "White Albuma" Ringo se osjećao zapostavljenim te je nakratko napustio bend. Ostali članovi ubrzo su shvatili koliko im nedostaje pa su ga zamolili da se vrati. Kada je ponovno ušao u studio, dočekao ga je bubanj prekriven cvijećem i poruka dobrodošlice, jedan od najupečatljivijih trenutaka u povijesti grupe.

The Beatles: Eight Days A Week - The Touring Years' World Premiere | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Nakon raspada Beatlesa 1970. godine Starr je uspješno nastavio samostalnu karijeru. Njegov album "Ringo" iz 1973. donio je hitove "Photograph" i "You're Sixteen", koji su osvojili vrhove američkih top-lista. Tijekom desetljeća objavio je više od dvadeset studijskih albuma, a posljednji, "Look Up", objavljen je početkom 2025. godine.

Osim glazbe, Ringo Starr ostvario je zapaženu karijeru na filmu i televiziji. Glumio je u nekoliko filmova, režirao dokumentarac o grupi T. Rex, a milijuni djece diljem svijeta pamte ga kao pripovjedača u popularnoj seriji "Thomas & Friends". Okušao se i kao fotograf te autor knjiga.

Privatni život također je bio ispunjen usponima i padovima. Iz prvog braka s Maureen Cox dobio je troje djece, a nakon razvoda pronašao je novu životnu sreću s glumicom Barbarom Bach, s kojom je u braku od 1981. godine. Krajem osamdesetih zajedno su prošli rehabilitaciju zbog problema s ovisnošću, nakon čega su potpuno promijenili način života i ostali zajedno više od četiri desetljeća.

Za doprinos glazbi i humanitarnom radu britanska kruna dodijelila mu je vitešku titulu, pa od 2018. nosi naslov Sir Ringo Starr.