Dvije svjetske pijanističke zvijezde Anna Tsybuleva i Olga Pashchenko stižu u Zagreb

Zagreb krajem listopada očekuju dva posebna pijanistička susreta i dva hrvatska debija međunarodno priznatih umjetnica. Anna Tsybuleva, pobjednica prestižnog Međunarodnog pijanističkog natjecanja u Leedsu, nastupit će 25. listopada u Hrvatskom državnom arhivu. Samo dva dana poslije, 27. listopada, pred hrvatskom će publikom prvi put nastupiti i Olga Pashchenko, jedna od najtraženijih svjetskih fortepijanistica, koja će u Institutu Liszt Zagreb svirati na povijesnom C. Bechsteinu iz 1869. godine.

Dvije međunarodno priznate umjetnice zagrebačkoj će publici u razmaku od samo dva dana predstaviti dva različita lica klavirske umjetnosti, od velikih djela romantičarskog i impresionističkog repertoara do posebnog zvuka povijesnog instrumenta.

Prva će pred zagrebačku publiku stati Anna Tsybuleva koja će u nedjelju, 25. listopada u 20 sati, nastupiti u Hrvatskom državnom arhivu. Tsybuleva je svjetsku popularnost postigla pobjedom na Međunarodnom pijanističkom natjecanju u Leedsu 2015. godine.

Na hrvatskom debiju, Tsybuleva će zagrebačkoj publici predstaviti program posvećen djelima Franza Schuberta, Franza Liszta i Mauricea Ravela. Na programu su, među ostalim, Schubertova Wanderer fantazija te Ravelova Sonatina, Jeux d'eau i Gaspard de la nuit.

Foto: promo

Koncert će se održati u impresivnom ambijentu Hrvatskog državnog arhiva, jedne od najljepših secesijskih palača u Zagrebu, koja je tijekom godina postala prepoznatljivo mjesto vrhunskih klavirskih recitala. Spoj arhitekture, akustike i intimne koncertne atmosfere publici pruža poseban doživljaj susreta s klavirskom umjetnošću.

Nastup Anne Tsybuleve dio je 11. sezone pijanističkog ciklusa Pleyel Svetislava Stančića, jedinog specijaliziranog pijanističkog ciklusa u Hrvatskoj, pokrenutog u čast velikog hrvatskog pijanista i pedagoga Svetislava Stančića.

„Jedna od misija ciklusa Pleyel Svetislava Stančića jest hrvatskoj publici predstaviti najveća imena svjetske pijanističke scene upravo u trenucima kada oblikuju međunarodnu glazbenu povijest. U ovogodišnjoj sezoni publika u Hrvatskom državnom arhivu imat će priliku slušati renomirane umjetnike poput Anne Tsybuleve, Eve Gevorgyan, Davida Khirkulija, Alexandera

Gadjieva i drugih“, izjavio je Danijel Gašparović, umjetnički voditelj 11. sezone pijanističkog ciklusa Pleyel Svetislava Stančića. Ulaznice za koncert Anne Tsybuleve dostupne su putem sustava Entrio i na blagajni Hrvatskog državnog arhiva prije početka koncerta.

Samo dva dana kasnije, u utorak, 27. listopada u 19 sati, u Institutu Liszt Zagreb, svoj će hrvatski debi imati Olga Pashchenko, jedna od najtraženijih svjetskih fortepijanistica i svestrana umjetnica koja podjednako uspješno nastupa na fortepianu, čembalu, orguljama i modernom klaviru. Njezina međunarodna karijera uključuje nastupe u vodećim europskim koncertnim prostorima poput Wigmore Halla u Londonu, Concertgebouwa u Amsterdamu i Beethoven-Hausa u Bonnu.

Foto: promo

Posebnost zagrebačke večeri bit će i instrument na kojem će nastupiti, povijesni C. Bechstein iz 1869. godine, pružajući publici rijetku priliku da vrhunsku pijanističku interpretaciju doživi kroz autentičan karakter povijesnog instrumenta. Na programu su djela Johanna Sebastiana Bacha i Ferruccija Busonija, Franza Liszta i Fanny Hensel, vodeći publiku kroz različite skladateljske svjetove i glazbena razdoblja.

Pashchenko u Zagrebu nastupa u sklopu 11. sezone Ciklusa Cristoforium, posvećene koncertima na povijesnim klavirima. Koncert se održava u Institutu Liszt Zagreb, a ulaz je slobodan.