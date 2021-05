Ovogodišnjoj sezoni emisije 'Ljubav je na selu' došao je kraj. Naime, večeras je emitirana posljednja epizoda showa u kojoj su preostali farmeri pogledali isječke s njihovih imanja.

Večer su započeli sa Zoranovim isječcima koji su ugodno nasmijali i raspoložili sve prisutne. Iako su se sve kandidatkinje iskreno veselile dolasku, Renata je često bila pod kritikama ostalih djevojaka.

Osim što nije voljela paradajz, Zoran ju je jednom prilikom naljutio do te mjere da više nije htjela nazad u njegovu farmu.

- Žao mi je što je nisam izbacio prije - rekao je tada Zoran.

Farmer je na kraju izabrao Suzi, koju je i tijekom snimanja zaprosio. Međutim nisu se smirila komešanja s Renatom te je ona rekla da joj je žao što nije bila kod Dragana na farmi.

Draganu je laskalo to te je komentirao da mu Zoran ne može parirati ni u čemu, štoviše on je glumac, dok je on pravi tip.

- Ne znam da li bi bila emotivna s Draganom, ali on je super tip i ne bi bila pod pritiskom s njim - rekla je Renata na što je on rekao 'Ja ću polako skupljati harem!.

Na to se nadovezala i Mara koja je odlučila javno nahvaliti Dragana.

- Dragan je pravo muško, za poželjet, jako je naočit - iskreno je rekla te je dobila gromoglasan pljesak, a sam farmer joj se zahvalio na tome.

Sljedeći na redu bio je najstariji farmer, Marijan, koji je svoje farmerice tijekom emisije iznenadio s djevojkom, Tajlanđankom Patty.

Iako je rada izašla prije nego je Patty stigla, nije propustila komentirati tu situaciju.

- Nije me ništa smetalo oko nje, svatko ima pravo da bira što hoće, ali nije bilo fer s njene strane. Mi tri smo ispale budale, muškarac je ispao muškarac... - rekla je.

Sam Marijan nije se smatrao krivim, ali se ispričao djevojkama, i zahvalio se što su bile razumne,

Bahra je odlučila za kraj imati i svojih 5 minuta, namjerno je izgovorila Pattyino ime, nazvavši je Patkom, jer kako je rekla, ona je nju namjerno zvala Bakalar.

- Htjela sam je osramotiti pred ljudima, pa sam zato to napravila, nije se trudila shvatiti naš dijalekt! - ispričala je, ali je objasnila da je svejedno sretna zbog njihove ljubav i kemije.

- Vrijeme će sve pokazati - poručila je Bahra.