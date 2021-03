Moj najveći strah je da bi se povijest mogla ponoviti. Sretan sam da je, dok s tobom razgovaram, pored mene moja supruga jer ne mogu ni zamisliti kroz što je sve morala sama prolaziti moja majka. Nama je bilo nevjerojatno teško, ali barem imamo jedno drugo.

U dvije-tri rečenice princ Harry (36) objasnio je Oprah Winfrey (67) razloge zbog kojih su on i Meghan (39) prošle godine napustili kraljevsku obitelj i odlučili preseliti se u Ameriku. Ispričao je to u prvom velikom intervjuu, koji će se u Hrvatskoj emitirati u ponedjeljak u 19.30 na RTL-u, a u kojem se prisjetio gubitka majke 1997. godine, kad mu je bilo tek 12, a bratu Williamu 14 godina.

Dvije godine prije pogibije Lady Di također je BBC-u dala veliki intervju u kojem je otvoreno progovorila o životu u palači i lošem braku s princom Charlesom. Pored ostalog, tad je rekla:

- Ušla sam u kraljevsku obitelj spremna na sve dužnosti i odgovornost koju je sa sobom nosila udaja za prijestolonasljednika. Kad imate 19 godina i zaljubljeni ste, mislite da ste spremni na sve i da sve možete. Ali kasnije sam shvatila da za mnoge situacije nisam bila spremna. Rekli su mi da će mediji pratiti svaki moj pokret, ali da će to biti diskretno. Na kraju, mediji su bili uvijek i stalno uz mene.

Kad se udala za princa Charlesa, Diana je bila tek anonimna, sramežljiva mlada djevojka. Tijekom godina postala je omiljena princeza, za kojom su nakon tragične pogibije 31. kolovoza 1997. plakali milijuni ljudi širom svijeta. Imala je 36 godina kad je njezin vozač Henri Paul, u mahnitoj utrci s desecima paparazza koji su slijedili Dianu pariškim ulicama, izgubio kontrolu nad upravljačem i zabio se u potporni stup podvožnjaka Pont de l’Alma.

Rođena je 1. srpnja 1961. godine u Sandringhamu u Norfolku. Odrasla je uz starije sestre, lady Jane Fellowes i lady Sarah McCorquodale, a onda se 1964. rodio Edward. Ali roditelji su se razveli tri godine kasnije i otac je dobio skrbništvo nad djecom. S 13 godina starijim princom Charlesom upoznala ju je starija sestra Sarah. Zapravo je Sarah bila prva koja je petljala s Charlesom, ali je Diana počela s njim vezu tek nekoliko godina kasnije. Sa sinom kraljice Elizabete II. počela je izlaziti 1977. godine. Veza Lady Di s nasljednikom britanske kraljevske krune ni po čemu nije bila bajka. Prava i velika ljubav princa Charlesa bila je zapravo Camilla Shand, koju je 1970. upoznao na jednom turniru pola u Windsoru.

Počeli su izlaziti, no 1971. godine on je morao u vojsku, pa je to razvodnilo vezu, a kumovali su tome i članovi kraljevske obitelji jer Camilla nije imala nikakvu plemićku titulu. Njezin otac bio je časnik britanske vojske, pa brak s prijestolonasljednikom nije dolazio u obzir. Camilla se u međuvremenu udala za poručnika Andrewa Parkera Bowlesa, a Charlesovu pažnju obitelj je usmjerila prema mladoj, tad 17-godišnjoj Diani Spencer.

Mnoge je fascinirala veza između tad ozbiljnog 30-godišnjeg Charlesa i stidljive djevojke koju zanimaju balet, moda, djeca i pop kultura. Udajom za Charlesa 29. srpnja 1981. postala je princeza od Walesa, a TV prijenos vjenčanja pratilo je 750,000.000 ljudi širom svijeta. Mnogo godina kasnije, nakon Dianine smrti, bivša BBC-jeva kraljevska dopisnica Jennie Bond ispričala je kako se Diana osjećala tog dana kad je trebala biti najsretnija mladenka na svijetu.

- Prošlo je mnogo vremena od vjenčanja kad mi je Diana, u jednom privatnom razgovoru, priznala da se, hodajući prema oltaru, osjećala kao ‘janje pred klanje’. Danas mi je jasno da je već tad slutila kako taj brak neće biti ni približno sretan. Camilla Parker Bowles petljala se u njihov odnos još u vrijeme zaruka, no Diana je mislila da je to privremeno i da će se to promijeniti, ali je onda našla narukvicu koju je Charles namijenio Camilli, i to kad su već bili zaručeni. U narukvici su bili ugravirani Camillini inicijali. To je prvi put Dianu dovelo do ludila i željela je znati zašto je njezin suprug to učinio - ispričala je Bond u jednom dokumentarnom filmu.

No uskoro više neće imati vremena za preispitivanje suprugovih osjećaja. Ostala je u drugom stanju i 21. lipnja iduće godine rodila je Williama. Imala je 21 godinu i posvetila se majčinstvu te obavljanju protokolarnih obveza. No, za razliku od tradicionalnih običaja na dvoru, da na djecu uglavnom paze dadilje, Diana je željela što više vremena posvetiti prvorođenom sinu. Tako je mali William s ocem i majkom prvi put otputovao na službeno putovanje u Australiju kad je imao samo deset mjeseci.

A onda se saznalo da Diana pati od bulimije. Djevojci koja je odrastala poput većine vršnjaka i završila školovanje sa 17 godina, udaja za princa, koji se obrazovao u vrhunskim školama, koji je proputovao cijeli svijet i imao iza sebe mnoge veze, i ulazak u kraljevsku obitelj bili su veliki stres i opterećenje.

Dvije godine kasnije rodio se i Harry, a Diana je do posljednjeg trenutka tajila Charlesu da nosi još jednog sina. Charles nije mogao sakriti razočaranje što nije rodila djevojčicu. Iako se Charles trudio oko djece, on sam je bio odgajan skoro spartanski, često odvojen od roditelja. Za razliku od njega, Diana je smatrala da joj je mjesto uz djecu i da mnogo zagrljaja i poljubaca ne može naštetiti njihovu odgoju nego im samo mogu uliti samopouzdanje i osjećaj da su voljeni.

Iako je morala poštovati stroge protokole, Williamu i Harryju željela je barem donekle priuštiti da odrastaju poput svojih vršnjaka. Kad god je mogla, odijevala ih je u traperice i tenisice, vodila ih u McDonald’s i na pizzu i željela im priuštiti ležerno djetinjstvo koliko je god to bilo moguće.

Uostalom, uskoro će se saznati da je njezin brak s Charlesom u ozbiljnoj krizi. Kako je kasnije ispričala pred kamerama, Diana je rekla da je Camilla bila treća osoba u njihovu braku i da ih nikad nije pustila na miru. Uostalom, i sama je mnogo puta uhvatila Charlesa kako potajno telefonom razgovara sa svojom prvom i najvećom ljubavi. Konačno, 1992. godine princ i princeza su objavili da su počeli živjeti odvojeno. Potrajalo je to četiri godine, a onda im je kraljica Elizabeta II. u lipnju 1996. naredila da se i službeno razvedu. Nije mogla dopustiti da svjetski mediji nastave prekapati po britanskom dvoru i iznositi strogo čuvane tajne blateći dignitet krune. Charles i Diana poslušali su je i u kolovozu iste godine su se i službeno razveli.

Iako više nije bila članica kraljevske obitelji, nastavila je živjeti u Kensingtonskoj palači, a šarmom, karakterom i neposrednim ponašanjem stekla je milijune simpatizera ne samo u Velikoj Britaniji nego širom svijeta. Slovila je kao zaštitnica najslabijih, putovala svijetom i prikupljala novac za gladne i bolesne, angažirala se oko razminiranja mnogih ratom zahvaćenih zemalja, pa dobila u UN-u i nagradu za humanitarni rad. Osim toga postala je ne samo modna ikona nego najpopularnija i najvoljenija osoba druge polovice 20. stoljeća. Upravo je to bilo najmoćnije Dianino oružje protiv krutog i nerijetko okrutnog dvora. Ako je dotad kraljevska obitelj uživala strahopoštovanje, dolaskom Diane sve se promijenilo i ona im je preotela show.

No mediji su i dalje kopali po njezinom privatnom životu, a dvor se svojski trudio da sve njezine ljubavne afere dospiju u javnost. Tako su 1993. iscurili u medije telefonski razgovori koje je vodila s biznismenom Jamesom Gibneyem.

- Objavljeni razgovor je točan, ali on mi je bio samo prijatelj. To nije bio preljub - rekla je i priznala da je doista još u braku bila u vezi sa svojim instruktorom jahanja Jamesom Hewittom, ali da je u knjizi koja je u to vrijeme objavljena bilo i mnogo laži.

Bila je 1997. kad je Mohamed Al Fayed pozvao Dianu i njezinu djecu da provedu ljetne praznike s njim i njegovim sinom Dodijem ploveći na privatnoj jahti Mediteranom. Mohamed Al Fayed bio je ugledni londonski biznismen egipatskih korijena. U Londonu je tad bio vlasnik nogometnoga kluba Fulham, a imao je u središtu grada i poznatu robnu kuću Harrods.

Diana je Dodija upoznala još davne 1987. godine, tijekom službenog posjeta Saudijskoj Arabiji. Na primanju kod tamošnjeg multimilijardera Adnana Kashogija izmijenili su samo protokolarni pozdrav. Dodi, kao najstariji Mohamedov sin, bio je njegov mezimac. Bio je uključen u očev biznis, ali je bio poznatiji kao plejboj i povezivali su ga s mnogim zgodnim i slavnim ženama, poput Julije Roberts, Brooke Shields, Winone Ryder i Nancy Sinatra.

S tog ljetovanja u svijet su odaslane fotografije Diane u Dodijevu zagrljaju i njihova veza postala je svjetska top tema. Idući put novinari će ih nestrpljivo čekati 30. kolovoza 1997. u Parizu, kamo su doletjeli sa Sardinije, gdje su upravo bili završili ljetovanje. Smjestili su se u Hotel Ritz, koji je također bio u vlasništvu Dodijeva oca. Bilo je to njihovo posljednje putovanje.

Oko ponoći izašli su iz hotela na sporedni izlaz jer se pred hotelom već okupilo pedesetak fotoreportera. Potajno su sjeli u Mercedes, ali nisu uspjeli sakriti svoj plan od novinara. Vozač Henri Paul stisnuo je po gasu jureći pariškim ulicama, sve do kobnog 13. potpornog stupa u podvožnjaku Pont de l’Alma. Osim Henrija Paula i Dodija Al Fayeda, koji su poginuli na mjestu nesreće, od teških ozljeda u bolnici je preminula i Lady Di.

Dianu su ispratili milijuni ljudi okupljeni na ulicama Londona, a tih dana u Velikoj Britaniji je zavladala nestašica cvijeća. Zbog princezina sprovoda iz Izraela i Nizozemske stiglo je 50-ak tona cvijeća, koje su uplakani Englezi bacali na njezin lijes. Iako više nije bila članica kraljevske obitelji, pokopana je uz sve kraljevske počasti i teško da će se ovakva priča u obitelji Windsor više ikad ponoviti.