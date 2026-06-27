Tobey Maguire danas slavi 51. rođendan, a kao pokeraš u tajnim igrama zaradio je desetke milijuna dolara
Dvostruki život Tobeyja Maguirea: Od Spider-Mana do kontroverznog kralja pokera
Glumac Tobey Maguire publici je najpoznatiji kao Peter Parker. Ipak, dok je na platnu bio dobrodušni junak, iza kulisa je vodio sasvim drugačiji život - onaj vještog i nemilosrdnog pokeraša koji je u tajnim igrama zaradio desetke milijuna dolara.
Rođen je na današnji dan, 27. lipnja, 1975. godine. Svjetsku slavu stekao je početkom 2000.-ih u trilogiji "Spider-Man" Sama Raimija. Njegova interpretacija donijela mu je status zvijezde, a ulogu je s uspjehom ponovio i u hitu "Spider-Man: Put bez povratka" 2021. godine, čime je potvrdio svoj kultni status među generacijama obožavatelja.
Stvarni mozak operacije "Molly's Game"
Iako film "Molly's Game" prikazuje Molly Bloom kao organizatoricu ilegalnih partija pokera, producent Houston Curtis u svojoj knjizi "Billion Dollar Hollywood Heist" tvrdi da je pravi mozak operacije bio Maguire. Prema njemu, Bloom je u početku bila zadužena samo za posluživanje pića i pozivanje igrača, dok je glumac vukao sve konce.
Maguire je u igrama vidio savršenu poslovnu priliku. S Curtisom je organizirao partije na koje su kao mamac dovođeni slavni prijatelji poput Leonarda DiCaprija i Bena Afflecka, a cilj je bio uzeti novac od bogatih, ali neiskusnih igrača. Procjenjuje se da je Maguire u tri godine zaradio između 30 i 40 milijuna dolara. No, uspjeh je otkrio i njegovu mračniju stranu. Bloom ga je opisala kao "najboljeg igrača i najgoreg gubitnika", a Curtis tvrdi da ju je jednom pokušao poniziti tražeći da "laje kao tuljan" za napojnicu od 1000 dolara.
Kraj igara počeo je kada je menadžer Bradley Ruderman razotkriven u vođenju Ponzijeve sheme. Ruderman je u partijama s Maguireom izgubio novac svojih investitora, zbog čega je glumac tužen kako bi vratio više od 300.000 dolara dobitka. Skandal je doveo do raspada unosne poker mreže.
Privatni život i prijateljstvo koje traje
Turbulentne godine ostavile su traga i na njegovu braku. Od dizajnerice nakita Jennifer Meyer, s kojom ima dvoje djece, razveo se 2020. Ipak, jedna konstanta u njegovu životu je prijateljstvo s Leonardom DiCaprijem, koje traje otkako su se kao dječaci upoznali na audicijama.
*uz korištenje AI-ja
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