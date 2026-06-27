Dvostruki život Tobeyja Maguirea: Od Spider-Mana do kontroverznog kralja pokera

Glumac Tobey Maguire publici je najpoznatiji kao Peter Parker. Ipak, dok je na platnu bio dobrodušni junak, iza kulisa je vodio sasvim drugačiji život - onaj vještog i nemilosrdnog pokeraša koji je u tajnim igrama zaradio desetke milijuna dolara.

Rođen je na današnji dan, 27. lipnja, 1975. godine. Svjetsku slavu stekao je početkom 2000.-ih u trilogiji "Spider-Man" Sama Raimija. Njegova interpretacija donijela mu je status zvijezde, a ulogu je s uspjehom ponovio i u hitu "Spider-Man: Put bez povratka" 2021. godine, čime je potvrdio svoj kultni status među generacijama obožavatelja.

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Stvarni mozak operacije "Molly's Game"

Iako film "Molly's Game" prikazuje Molly Bloom kao organizatoricu ilegalnih partija pokera, producent Houston Curtis u svojoj knjizi "Billion Dollar Hollywood Heist" tvrdi da je pravi mozak operacije bio Maguire. Prema njemu, Bloom je u početku bila zadužena samo za posluživanje pića i pozivanje igrača, dok je glumac vukao sve konce.

Maguire je u igrama vidio savršenu poslovnu priliku. S Curtisom je organizirao partije na koje su kao mamac dovođeni slavni prijatelji poput Leonarda DiCaprija i Bena Afflecka, a cilj je bio uzeti novac od bogatih, ali neiskusnih igrača. Procjenjuje se da je Maguire u tri godine zaradio između 30 i 40 milijuna dolara. No, uspjeh je otkrio i njegovu mračniju stranu. Bloom ga je opisala kao "najboljeg igrača i najgoreg gubitnika", a Curtis tvrdi da ju je jednom pokušao poniziti tražeći da "laje kao tuljan" za napojnicu od 1000 dolara.

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Kraj igara počeo je kada je menadžer Bradley Ruderman razotkriven u vođenju Ponzijeve sheme. Ruderman je u partijama s Maguireom izgubio novac svojih investitora, zbog čega je glumac tužen kako bi vratio više od 300.000 dolara dobitka. Skandal je doveo do raspada unosne poker mreže.

Privatni život i prijateljstvo koje traje

Turbulentne godine ostavile su traga i na njegovu braku. Od dizajnerice nakita Jennifer Meyer, s kojom ima dvoje djece, razveo se 2020. Ipak, jedna konstanta u njegovu životu je prijateljstvo s Leonardom DiCaprijem, koje traje otkako su se kao dječaci upoznali na audicijama.

*uz korištenje AI-ja

