Dwayne Johnson (48) i Vin Diesel (54) u sukobu su cijelo desetljeće i odbijaju glumiti jedan kraj drugoga, sve je to započelo zbog njihovog drukčijeg odgoja i razmišljanja, rekao je iskreno Johnson u intervjuu za Vanity Fair.

- Radi se filozofiji svakodnevnog odlaska na posao i gledanja na sve kao na ravnopravne partnere, gledajući i na studio kao ravnopravnog partnera. I gledanje na filmski ekipu, bez obzira na nečiji položaj, treba biti ravnopravno, s poštovanjem i poniznošću, poštujući proces i svako drugo ljudsko biće koje ulaže isto toliko vremena, isto toliko napornog rada i kapitala, ako ne i više. Mislim da mi je uvijek bilo važno stajati uspravno i gledati nekoga u oči - objasnio je Johnson ne skrivajući nelagodu koju osjeća prema koleginom ponašanju.

Rekao je i kako je drukčije odgojen od Diesela te kako, za razliku od njega, u svaki projekt ulazi tako da daje sve od sebe.

- Za razliku od njega, ne dolazim iz svijeta kino filmova, moje je pojavljivanje bilo drugačije, a drugačije sam i odgojen. Došao sam iz potpuno druge kulture i okruženja i u svaki projekt ulazim dajući sve od sebe. Ako osjetim da postoje neke stvari koje treba riješiti i pobrinuti se za to, onda to i učinim. Vrlo jednostavno - nastavio je glumac.

Osvrnuo se i na Dieselovu izjavu u intervjuu za Men's Health ovoga ljeta u kojoj je Diesel komentirao svoj odnos s Johnsonom. Priznao je tada da je Dwayneu pružao puno 'teške ljubavi' dok je radio kao producent na filmu 'Hobbs & Shaw' iz 2019. godine i da ga nije štedio jer je od njega htio dobiti najbolji performans.

- Bilo je potrebno puno rada. Morali smo do toga doći, a ponekad sam u to vrijeme morao pružiti puno 'teške ljubavi'. Nije u Fellinijevom stilu, ali učinio bih sve što bih morao kako bih dobio performanse u bilo čemu što produciram - rekao je tada Diesel.

Johnson je dobio i zaseban film 'Brzi i žestoki: Hobbs & Shaw' u kojemu nema Diesela. Naime, prije snimanja obojica su popričali u Johnsonovoj prikolici i tada su shvatili da je jednostavno nemoguće izgladiti njihov odnos. Nakon toga, Johnson je rekao kako će nastaviti snimanje samo ako ne bude morao glumiti uz Diesela.

- Imali smo sastanak kojega ne bih nazvao miroljubivim sastankom, nego sastankom pojašnjavanja nekih stvari. Razgovarali smo u mojoj prikolici i upravo je iz tog razgovora postalo kristalno jasno da smo na dva odvojena kraja spektra. I pristali smo ostati tamo - rekao je Johnson.

Njihova je svađa izašla na vidjelo 2016. godine, samo desetak dana nakon završetka snimanja filma.

Dwayne je tada na Instagramu komentirao svoje kolege, hvaleći glumice Charlize Theron, Jordanu Brewster i Michelle Rodriguez i izražavajući olakšanje što je snimanje završilo jer, osim ove tri dame, iskustvo snimanja uzrokovalo je da mu 'krv proključa', kako je rekao.

- Nevjerojatno vrijedna ekipa. Universal Studios Entertainment također su bili sjajni partneri. Moje kolegice uvijek su nevjerojatne i volim ih, a moji kolege ipak su druga priča. Neki se ponašaju kao pošteni i karakterni ljudi, pravi profesionalci, dok drugi ne. Ovi drugi su prevelike kukavice da bi poduzeli bilo što kada nešto nije uredu. Candy as*es - napisao je Johnson u Facebook objavi koja je tada uzburkala javnost.

Naime, Dwayne Johnson ili The Rock bivši je hrvač, a izraz Candy as*es bio je Dwayneov zaštitni znak tijekom hrvačke karijere. Tim izrazom je tada vrijeđao svoje suparnike u ringu. U intervjuu je objasnio i što taj pojam znači te zašto ga je upotrijebio protiv Diesela.

- Candy as* je nešto što ne želite biti. Najbolji način na koji bih opisao taj izraz bio bi: Život je toliko lakši, otkrio sam, kad niste puni gov*na. A candy as* osoba je u potpunosti puna gov*na - objasnio je za Vanity Fair.

Kaže kako mu dan kada je objavio taj post jednostavno nije bio najbolji, no ništa se nakon toga nije promijenilo osim što je svaki član filmske ekipe našao način da dođe do njega ili mu pošalje poruku i potiho mu zahvali na objavi, ali priznaje da nije bilo u redu od njega što je to učinio.

- Nisam to trebao dijeliti. Na kraju svega, to se kosi s mojim DNK. Ne dijelim takve stvari i za takva se sra**a pobrinem daleko od javnosti. Javnost to ne mora znati. Zato kažem da mi to nije bio najbolji dan.' - objasnio je glumac.

Ipak, nije mu žao što je Vin Diesela nazvao Candy as*.

- Ono što kažem, to i mislim. No, nije bilo ispravno to javno izraziti - rekao je glumac za kraj.