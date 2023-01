Dylan Moran vratio se na male ekrane: Komičar glumi u seriji 'Stuck', a uskoro stiže u Zagreb

Omiljeni komičar kojeg gledamo 27. veljače u Lisinskom vratio se i na male ekrane. Uoči dolaska u Hrvatsku Dylan Moran briljira u BBC-ovoj hit komediji 'Stuck'.

Nakon rasprodanih nastupa Netflixovih zvijezda Jimmyja Carra i Daniela Slossa, u Koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog stiže još jedno svjetski poznato ime, "Oscar Wilde" komedije - Dylan Moran.

Zvijezdi serija i filmova “Black Books”, “Shaun of the Dead”, “Calvary” i "Notting Hill" ovo nije prvi posjet Hrvatskoj. Nakon nekoliko uspješnih nastupa diljem Lijepe naše stiglo je vrijeme za povratak u Zagreb u kojem će u Lisinskom nastupiti 27. veljače 2023. godine s potpuno novim materijalom "We Got This".

A osim svjetske turneje u sklopu koje dolazi u Hrvatsku Dylan Moran ovih je dana bio zauzet lansiranjem nove hit serije "Stuck" koja je u studenom počela s emitiranjem na BBC-u. Moran je autor serije, ali i glavni glumac uz briljantnu Morgana Robinson. U Dylanovom mračnom stilu serija prati par u točki razilaženja - imati djecu ili ne, ostati skupa ili ne...

Odlične kritike publike i kritike nagađaju Dylanov uspjeh koji je imao s hit serijom Black Books.

Ovaj nagradama BAFTA i Perrier ovjenčani komičar poziva vas da "uživate u plodovima ubrzanog kognitivnog propadanja, nesnosnom rastućem užasu svojih susjeda, nedostatku ljudskosti i još mnogo toga".

