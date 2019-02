Džemper Ivane Vide namijenili 'za žene s velikom osobnošću'

'Među crno-bijelim stilovima sezone, Alberta Ferretti nudi glamuroznu kombinaciju razigranih boja. Očekujte sjajne potpise i nove materijale milanskog čuda u svježem, živom pristupu'.

Tim je riječima u jednoj online trgovini najavljena odjevna kolekcija u kojoj se našao i džemper Ivane Vide (25), zbog kojeg je supruga nogometaša Domagoja Vide (29) željela otpustiti spremačicu i izazvala negodovanje u javnosti.

Foto: Promo

- Kao što sama Ferretti kaže, ovo je odjeća za sofisticirane žene s 'velikom osobnošću' - stoji u opisu džempera, koji se na internetu može kupiti za 495 američkih dolara (što po današnjem srednjem tečaju iznosi 3.177,89 kuna).

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Iako ne znamo koliko Ivana Vida plaća spremačicu, vjerujemo kako gospođa o džemperu zbog kojeg bi mogla dobiti otkaz može samo sanjati.

Foto: Promo

Supruga nogometaša se, podsjećamo, putem društvenih mreža požalila da joj je spremačica uništila vestu.

- Kakvu spremačicu imam, bolje da je nemam - napisala je Vida, koja sa suprugom živi u Turskoj. Uz to, postavila je i anketu u kojoj su pratitelji mogli glasati treba li njena spremačica dobiti otkaz ili da Ivana odjeću pere sama. Većina pratitelja je ipak zaključila da bi bilo bolje da Vida sama obavlja kućanske poslove.

Foto: Instagram

Nakon Vidine objave, spremačice su stale u obranu kolegice, a podršku im je dala i scenaristica Jelena Veljača (37).

- Meni je u redu da kažeš prijateljici ili u zatvorenoj grupi ili na zatvorenom profilu na kojem imaš 200 ljudi: 'Isuse, uništila mi je vestu u kojoj mi grudi izgledaju brutalno i koja me ne pika kada ju odjenem bez grudnjaka... Ali na Instagramu? - napisala je glumica, ali tu se nije zaustavila.

- To ti je meni kao priča o muškoj poziciji moći. Zašto je profesor kriv ako ima seksualne odnose sa studenticom koja ga se bojala pa je spavala s njim u nejasnoj iluziji da će joj to nekako pomoći. Barem da prođe ispit. Ne, iako je punoljetna, nisu ravnopravni i ravnopravno ne snose odgovornost - dodala je Jelena te naglasila kako i sama ima 'bedinericu' , ali joj ne 'pada na pamet' pričati o njoj na društvenim mrežama. To je, kako kaže, znak nedostatka stila.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ivanin džemper od 70% vune i 30% kašmira izrađuje se u Italiji, a postao je popularan krajem 2017. Dizajnerica Alberta Ferretti, međutim, vjerojatno nije mogla ni zamisliti da će ikada biti popularan kao danas, nakon Vidine objave. Ferretti ga je namjenila sofisticianim ženama, a postao je džemper razdora.