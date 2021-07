Scena iz britanskoj milijunaša postala je pravi hit na društvenim mrežama ovog tjedna. Naime, natjecatelj Conor Kim iskoristio je džoker već na prvom pitanju.

'Koji Keith je stekao slavu kao član Rolling Stonesa?', glasilo je pitanje, a među ponuđenim odgovorima bili su country pjevač Keith Urban, lik iz filma Keith Lemon, poznati britanski voditelj iz 70-ih i 80-ih Keith Chegwin i odgovor koji se tražio, Keith Richards.

Neodlučnost natjecatelja nasmijala je i voditelja Jeremyja Clarksona.

- Zašto takvo lice? - pitao ga je voditelj, a Conor mu je odgovorio kako može izbaciti dvojicu iz igre, Urbana i Lemona.

- Rolling Stones nisu moj tip glazbe - rekao je Clarksonu koji mu je odgovorio kako oni nisu glazba već institucija.

S obzirom na to da u britanskoj verziji milijunaša postoji džoker 'pitaj voditelja', kandidat ga je na ovom pitanju odlučio iskoristiti.

- Moj odgovor je Keith Richards. Ne mogu vjerovati da me plaćaju za ovo - našalio se Clarkson.

Ipak, tu nije bio kraj. Drugi džoker Conor je iskoristio na drugom pitanju koje se odnosilo na 'pristojniji izraz kojim nekome dajete do znanja da idete na toalet'. Ponuđeni odgovori bili su: 'Beating around the bush', 'Spending a penny', 'Letting off steam' i 'Hitting the sack'. Kako nije bio siguran u svoje znanje, zatražio je pola pola te se odlučio za frazu 'Spending a penny' i točno odgovorio.

Odmah nakon emitiranja emisije na društvenim mrežama krenuli su komentari gledatelja. Većina od njih zgrožena je zbog toga što natjecatelj nije znao odgovor na tako jednostavna pitanja.

Bio on smiješan ili ne, Britanac je na kraju kući odnio 125 tisuća funti, odnosno, milijun i sto tisuća kuna.