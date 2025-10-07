Džomba za 24sata: 'Slušalo ga se najviše među sportašima, a Halid mi je pjevao na vjenčanju'

Što reći, bio je jedan jedini, neponovljivi. Za njega granice nisu postojale, započeo nam je proslavljeni hrvatski rukometaš Mirza Džomba (48) o preminuloj zvijezdi Halidu Bešliću. 'Kralj sevdaha' preminuo je u 72. godini u sarajevskoj bolnici nakon duge i teške bolesti, a prema navodima menadžera Damira Ramljaka Tigra imao je ozbiljne probleme s jetrom.

- Uvijek je bio jedan od onih koje se najviše slušalo u sportskim krugovima. I kad bi nekog stranca učili neke pjesme, većinom bi to bile baš one Halidove, a meni je pjevao na vjenčanju - prisjeća se Džomba.

Bilo je to 2010. godine na Trsatskoj gradini u Rijeci kad je hrvatski rukometaš izrekao sudbonosno da s voditeljicom Belmom Hodžić (40).

- Meni je ostavio dubok dojam i uljepšao jedan od najljepših trenutaka u mom životu. Njegova pjesma i riječi koje nam je uputio na vjenčanju zauvijek će biti u mome srcu gdje će sjećanje na njega vječno živjeti - govori nam Mirza.

Obilježio je Halid ne samo Džombino vjenčanje, već i ono mnogih hrvatskih reprezentativaca poput Luke Modrića, Darija Srne, Ivice Olića i Boška Balabana.

Umro je Halid Bešlić | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Nismo nakon toga bili u nekom velikom kontaktu, sreli smo se nekoliko puta kasnije. Ali kad bi se sreli, uvijek je bio dobro raspoložen i bilo je stvarno lijepo. Nije to bio Halid Bešlić, već Halid Duša. - objasnio nam je Mirza.

Pjevač je od samih početaka karijere živio skromno, a mnogi su ga zvali "čovjekom iz naroda". Njegova je izjava "volio bih kada odem me pamte kao dobrog čovjeka, a ne kao dobrog pjevača" ostala urezana u sjećanja mnogih fanova, a tako je i otišao. Prije svega kao dobar čovjek, a onda sve ostalo.

- Dobio sam utisak o njemu da je skromna, ponizna zvijezda koju su svi cijenili. Bio je tako jednostavan, a tako velik. Ono kratko vrijeme što sam proveo s njim i što mogu reći za njega jest da je duša od čovjeka, što je dokazivao u pjesmama - zaključio je Mirza Džomba.