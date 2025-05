'Džuli' je preko noći stvorila milijunaša: 'Cura mi je pala u nesvijest kad je čula taj iznos'

Svako vrijeme nosi svoje. Rečenica je koja se odnosi na svakog od nas, ali na neke ipak malo više. Vrijeme, pa i podneblje u kojemu si rođen, uvelike je moglo odrediti i nečiju sudbinu. Odnosi se to i na Eurosong. Bila su to vremena potpuno drugačija, bez blagodati, ako se to može tako nazvati, suvremene tehnologije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+