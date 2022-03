Ecija Ivušić čestitala Dan žena: Žena mora sve raditi duplo bolje kako bi mislili da je upola dobra

Ecija Ivušić (35) objavila je fotografiju na svom Instagram profilu kojom je čestitala Dan žena svim ženama, a u podužem opisu osvrnula se na nejednakost između muškaraca i žena.

- Što god žena radi, morat će odraditi duplo bolje od muškarca da bi se smatralo da je i upola dobra kao on. Srećom pa to jednoj Ženi nije teško… Najsnažniji ljudi na svijetu su oni koji se ne boje pokazati svoje slabosti. Nama ženama to malo bolje ide i zato nema snažnijih od nas - započela je Ecija.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ohrabrila je žene na iskazivanje emocija i u njihovom prolaženju kroz teške životne trenutke.

- Plačite, padajte, klečite, ali se i dignite, uspravite, suprotstavite. Najveća snaga je uvijek u blagosti, oprostu, vjeri i ljubavi (prema sebi). Sretan vam naš dan - zaključila je.

Pratitelji su joj ostavili mnoštvo komplimenata ispod fotografije te poruka podrške.