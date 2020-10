Ecija Ivušić: 'Ne želim princa na bijelom konju, želim čudaka...'

Voditeljica je nedavno napisala kako je zahvalna što nikoga ne mrzi, što nije zavidna, ogorčena i što se ne boji. Drago joj je da svjetlo u njoj nije mogla ugasiti niti jedna tama koja joj se dogodila u životu

<p><strong>Ecija Ivušić</strong> (33) vrlo je aktivna na društvenim mrežama. Često svojim pratiteljima daje savjete i odgovara na njihove poruke i pitanja, a danas je podijelila zanimljiv citat koji je intrigirao mnoge. </p><p>- Ne želim princa na bijelom konju. Želim čudaka koji će me nasmijavati - stoji u citatu koji je voditeljica objavila. </p><p>Otkako je prije godinu dana prekinula vezu s bivšim nogometašem <strong>Nikolom Pokrivačem</strong>, Ecija je sama. Ne skriva kako jedva čeka pronaći 'onog pravog' te osnovati obitelj. Prošle godine je istaknula kako se nikad ne bi mogla zaljubiti u bauštelca. </p><p>- Ne bih se mogla zaljubiti u bauštelca ili prodavača lubenica, svi znaju da nemaju ljudi zajedničkih točaka, mislim, ja i Nikola, evo, dečko, imamo puno više zajedničkih točaka nego što bih imala s nekim bauštelcem - izjavila je Ecija lani. </p><p>Nedavno se raspisala o tome kako je zahvalna na svemu u životu. </p><p>- - Zahvalna sam. Sinoć sam zaspala zahvalna i probudila se još zahvalnija. Zahvalna sebi. Na intuiciji koja me nikada nije izdala, dobroti i empatiji koje nikada nisu izdale druge. Što duboko suosjećam, još dublje razumijem i najdublje volim - započela je objavu pa nastavila: </p><p>- Za svaki atom formiranja svog bića. A najviše za srce. Koje ne izdaje. Mene. Tebe. Njih. Što nikoga ne mrzim, što nisam zavidna, ogorčena, što se ne bojim. Što sam ljubav i zračim ljubav. I što to svjetlo u meni nije mogla prigušiti niti jedna tama mog života.<br/> Zahvalna što sam izabrala svoje roditelje i što će moje dijete izabrati baš mene.</p>