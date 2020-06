Ecija Ivušić se 'sredila' za fotku, javio joj se Petko: 'Najljepša si'

<p><strong>Ecija Ivušić </strong>(33) 'pobjegla' je iz Zagreba na more te gotovo svaki dan 'časti' pratitelje na društvenim mrežama novim fotografijama. </p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Ecijom Ivušić</b></p><p>Objavila je niz fotografija na kojima pozira u ljetnoj haljini sa sređenom kosom i šminkom.</p><p>- Najljepša si, je**** sve - komentirao joj je voditelj <strong>Dalibor Petko</strong> (42).</p><p>Osim što je pratitelje oduševila fotografijama, hvalili su i njezin opis.</p><p>- Ona je bila knjiga. Otvorena, debela, teška. S puno poglavlja i zapleta. Čak su i slova bila sitna. On... Bio je više za prelistati kataloge. Novine u bircu. Menu u restoranu. Nije bio nešto od čitanja, pogotovo knjiga. Kraj ga je zanimao, ali ne toliko da se uživi i pročita je do zadnje korice. Jednog dana pojavio se netko tko piše knjige. A s obzirom da sama nije bila dovršena, dopustila je da joj pomogne oko zadnjeg poglavlja. I znate što. Kraj je bio fantastičan - napisala je Ecija. </p><p>Ecija je svoj ljetni odmor već odavno započela. Posjetila je otok Vrnik u Korčulanskom otočju, a potom je bila i u Splitu.</p><p>- Pocrnila sam - pohvalila se Ecija te dodala: 'Da si napokon priznam da želim živjeti uz more, bio je dovoljan samo jedan dan'. </p>