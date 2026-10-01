Ecija Ojdanić čestitala rođendan najvažnijoj ženi u svom životu: 'Divan je svijet u kojem ti dišeš'

Dami, poljoprivrednici, kuharici, maslinarki, enologici i najboljoj mami i baki na kugli zemaljskoj, sretan rođendan, poručila je Ecija Ojdanić (52) svojoj majci Milenki u čestitci koju je podijelila na Instagramu.

Glumica je uz poruku objavila niz njihovih zajedničkih fotografija i pokazala koliko su bliske. Majci je poželjela da im još dugo uljepšava život.

- Divan je svijet u kojem ti dišeš - zaključila je.

Fotografijama je obuhvatila njihove zajedničke trenutke, obiteljska druženja i prizore iz svakodnevice. Glumičina majka Milenka nedavno se suočila s teškim gubitkom. Na svojim je društvenim mrežama podijelila tužnu vijest o smrti svoga brata Jakova.

- I stalno si mi ponavljao 'mene ništa ne boli'. I hvala Bogu da je tako, rekla sam. Ubrzo se sve, nažalost, promijenilo i pošlo po zlu. I u subotu sam zanijemila kada sam čula tu kobnu vijest - napisala je.

- Brate moj dragi, znam da tvoj saksofon ne smije stati, znam da ćeš nastaviti svirati i pjevati i svojim osmijehom i nadalje širiti ljubav koju si nesebično dijelio sa svima koje si poznavao, a sada nastaviti nebeskim prostranstvima. Ta prevelika gomila radosti i sreće bila je prisutna gdje god si kročio. Nisi znao drugačije - poručila je.

Nije zaboravila ni njihove zajedničke šale iz mladosti. Uspomenom na bratovu duhovitu molbu da mu ispeče dva jaja na oko kako bi dobila jednu cigaretu, izazvala je osmijeh mnogima. Naglasila je da je cijeli njihov odnos bio prožet šalom, pjesmom i neizmjernom dobrotom koja će zauvijek ostati živjeti u njoj.

Ovo nažalost nije prvi put da se obitelj Ojdanić suočava s tako teškim životnim gubicima. Ecija Ojdanić u više je navrata javno govorila o neizbrisivom tragu koji je na cijelu obitelj ostavila prerana smrt njezinog brata, koji je život izgubio u dobi od samo 19 godina. Uz taj ogromni gubitak, obitelj je prije tri godine ostala i bez oca Petra, što je bio još jedan veliki udarac za sve njih.