Ecija Ojdanić je poput prave dive: Oduševila elegantnim izdanjem na crvenom tepihu

Glumica Ecija Ojdanić (48) zablistala je i na crvenom tepihu u Dubrovniku gdje je održano polufinalno ocjenjivanje u kategoriji Telenovela za 50. Međunarodnu nagradu Emmy.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ecija je za ovu svečanost odabrala dugačku crvenu haljinu dugih rukava s dubokim dekolteom i visokim prorezom za nogu. Crvenilo haljine dodatno je naglasio veliki cvijet maka na trbuhu u istoj nijansi poput haljine. Glumica je kombinaciju upotpunila crnim salonkama, torbicom i osmijehom upotpunjenim crvenim ružem.

- Ne znam da li zbog korone, da li zbog stava “I’m too busy, or too old for that s…t” , zapravo svejedno, nije me bilo na red carpetu preko 2 godine. I nakon sinoć mi je kristalno jasno, ipak mi je nedostajalo sredit se i šepuriti u predivnoj haljini by 'Leilou' - napisala je Ecija uz fotografiju sa crvenog tepiha koju je podijelila s pratiteljima na Instagramu.

- Poučak: dobro je malo životni raspored zasladiti tu i tamo s malo glamoura - zaključila je glumica.

Brojni obožavatelji iskoristili su priliku te joj uputili razne komplimente.

'Predivno izgledaš, a i prava si glumica', 'Divni ste Ecija', 'Crveno ti super stoji', 'Najljepša', nizale su se pohvale u komentarima, kojima se pridružio i glumac Pedro Soltz (36).

Prije crvenog tepiha glumica je za dnevna događanja odabrala kratku, šarenu i svilenkastu haljinu dugih rukava koju je zaokružila plavim sandalama na petu. Na fotografiji je pozirala s voditeljima informativnih emisija Nove TV.

- A da pređem u informativni program Nove TV- našalila se Ecija u opisu fotografije koja je također dobila hrpu pohvala.

-Zašto ne? Trčeći bi prikupljala sve vijesti - našalio se netko u komentarima referirajući se na Ecijinu ljubav prema trčanju i maratonima, koji su svakako jedan od razloga njene zavidne linije.

POGLEDAJTE VIDEO: NOVA SEZONA 'TKO JE KRIV' S JURAJEM ŠEBALJEM

Najčitaniji članci