Fotografija je pokupila preko tisu\u0107u i pol lajkova.

'Divota', 'Samo veselo i pomalo radno, u\u017eivajte', '\u0160to se to u\u017eiva, sunce, more...', samo su neki od komentara.\u00a0Fotografiju\u00a0je komentirala i voditeljica HRT-ove emisije 'Dobro jutro, Hrvatska' Doris Pin\u010di\u0107 Rogoznica (31), koja je u komentar postavila emotikon srca. Ecija joj je na to poru\u010dila da svrati do nje.

Ecija obo\u017eava tr\u010dati, a iako joj\u00a0pratitelji znaju napisati da nema potrebe da tr\u010di budu\u0107i da joj je tijelo savr\u0161eno, ona ne mo\u017ee prestati. Ne zato \u0161to misli da \u0107e dobiti koje kilo ve\u0107 zato \u0161to je to sad postalo\u00a0njena ljubav.

\u00a0