Ed Sheeran i supruga dobit će dijete: 'Presretni su i uzbuđeni'

Kao što znate sve to vole držati u svom krugu ljudi i obitelji. Karantena im je dobro poslužila kao izgovor da nigdje ne izlaze, pa je rijetko tko od prijatelja znao da će uskoro postati roditelji, kaže izvor

<p>Britanski glazbenik <strong>Ed Sheeran </strong>(29) i njegova supruga <strong>Cherry Seaborn </strong>(28) očekuju prvo dijete, piše<a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8525037/Ed-Sheeran-wife-Cherry-Seaborn-expecting-child-matter-WEEKS.html"> Daily Mail</a>.</p><p>- Ed i Cherry su jednostavno presretni i iznimno uzbuđeni, no kao što znate sve to vole držati u svom krugu ljudi i obitelji. Karantena im je dobro poslužila kao izgovor da nigdje ne izlaze, pa je rijetko tko od prijatelja znao da će uskoro postati roditelji, no s obzirom na to da se bliži termin rekli su bliskim ljudima - ispričao je izvor za<em> </em>britanski medij.</p><p>Golupčići su odrasli zajedno u malenom mjestu na sjeveru Engleske, pohađali su istu srednju školu, a zatim su se i zaljubili. Vjenčali su se u tajnosti prije dvije godine.</p><p>Sheeran je upravo supruzi posvetio većinu balada, od kojih se izdvaja pjesma 'Perfect' u kojoj je poslužila kao glavna inspiracija.</p><p>- Osnivam život s Cherry. Ne mogu sljedećih 20 godina biti na cesti, djeca bi mogla promijeniti stvari i ne bi mi smetalo da se žrtvujem zbog njih - izjavio je pjevač prošle godine kada je na koncertu najavio da se povlači s glazbene scene.</p>