Ed Sheeran smršavio 14 kila pa pozirao bez majice: Htio sam se osjećati dobro i biti odgovoran

Glazbenik Ed Sheeran (34) prošao je kroz veliku fizičku transformaciju i vidno smršavio. Pjevač ovog mjeseca krasi naslovnicu Men’s Healtha, a u intervjuu je otvoreno progovorio o godinama nezdravog načina života i razlozima zbog kojih je odlučio sve promijeniti.

- Rekao bih da sam od 20. do 30. godine živio prilično nezdravo i, iako mi je profesionalno išlo dobro, to se nikako nije pozitivno odražavalo na moj privatni život - priznao je Sheeran pa dodao:

- Zaista mislim da je briga o tijelu izravno povezana s mentalnim zdravljem i načinom na koji se osjećaš.

Promjena se dogodila tijekom pandemije, kada je počeo redovitije trenirati i više paziti na prehranu, a važnu ulogu imalo je i očinstvo. Sa suprugom Cherry Seaborn 2020. godine dobio je kćer Lyru, a dvije godine kasnije i kćer Jupiter.

- Sjećam se da je Lyra imala dva tjedna i da mi je došao najbolji prijatelj pa smo popili bocu vina. Otišao sam spavati, a Lyra se probudila 20 minuta nakon što sam zaspao. Probudio sam se i pomislio: ‘S***, vjerojatno ne bih trebao piti ako ću se ovako užasno osjećati - ispričao je.

Otkrio je i da mu je obitelj bila glavni motiv za promjenu životnih navika.

- Htio sam biti odgovoran otac, osjećati se dobro i dobro izgledati - rekao je, istaknuvši kako ga je dodatno potaknula aktivnost njegove supruge.

- Moja supruga je jako atletski tip. U dvadesetima sam samo pušio i pio, a ona je stalno išla trčati i zbog toga sam se uvijek osjećao loše. Kad je stigao COVID, Cherry je ostala trudna i tada smo počeli zajedno trčati - ispričao je.

Sheeran je izgubio oko 14 kilograma kombinacijom redovitog vježbanja i promjene prehrambenih navika. Prema pisanju stranih medija, trenirao je nekoliko puta tjedno, s naglaskom na trening snage, trčanje i kondicijske vježbe, a iz prehrane je izbacio alkohol i prerađenu hranu te se okrenuo uravnoteženijim obrocima.