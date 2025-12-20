Obavijesti

Show

Komentari 0
O GUBITKU KILOGRAMA

Ed Sheeran smršavio 14 kila pa pozirao bez majice: Htio sam se osjećati dobro i biti odgovoran

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Ed Sheeran smršavio 14 kila pa pozirao bez majice: Htio sam se osjećati dobro i biti odgovoran
Foto: Peter Cziborra/REUTERS/PIXSELL

Rekao bih da sam od 20. do 30. godine živio prilično nezdravo i, iako mi je profesionalno išlo dobro, to se nikako nije pozitivno odražavalo na moj privatni život, priznao je glazbenik

Glazbenik Ed Sheeran (34) prošao je kroz veliku fizičku transformaciju i vidno smršavio. Pjevač ovog mjeseca krasi naslovnicu Men’s Healtha, a u intervjuu je otvoreno progovorio o godinama nezdravog načina života i razlozima zbog kojih je odlučio sve promijeniti.

- Rekao bih da sam od 20. do 30. godine živio prilično nezdravo i, iako mi je profesionalno išlo dobro, to se nikako nije pozitivno odražavalo na moj privatni život - priznao je Sheeran pa dodao:

- Zaista mislim da je briga o tijelu izravno povezana s mentalnim zdravljem i načinom na koji se osjećaš.

SNIMAO SPOT U DALMACIJI FOTO Zamjena za Livaju? Ed Sheeran dobio Hajdukov dres
FOTO Zamjena za Livaju? Ed Sheeran dobio Hajdukov dres

Promjena se dogodila tijekom pandemije, kada je počeo redovitije trenirati i više paziti na prehranu, a važnu ulogu imalo je i očinstvo. Sa suprugom Cherry Seaborn 2020. godine dobio je kćer Lyru, a dvije godine kasnije i kćer Jupiter.

Koncert Eda Sheerana na Zagrebačkom hipodromu
Koncert Eda Sheerana na Zagrebačkom hipodromu | Foto: Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija

- Sjećam se da je Lyra imala dva tjedna i da mi je došao najbolji prijatelj pa smo popili bocu vina. Otišao sam spavati, a Lyra se probudila 20 minuta nakon što sam zaspao. Probudio sam se i pomislio: ‘S***, vjerojatno ne bih trebao piti ako ću se ovako užasno osjećati - ispričao je.

Otkrio je i da mu je obitelj bila glavni motiv za promjenu životnih navika.

POSVETA NAJVEĆOJ LJUBAVI Ed Sheeran objavio spot sniman u Dalmaciji: Glavna zvijezda je glumica iz 'Bridgertona'
Ed Sheeran objavio spot sniman u Dalmaciji: Glavna zvijezda je glumica iz 'Bridgertona'

- Htio sam biti odgovoran otac, osjećati se dobro i dobro izgledati - rekao je, istaknuvši kako ga je dodatno potaknula aktivnost njegove supruge.

Milano, TV broadcast "Che tempo che fa"
Milano, TV broadcast "Che tempo che fa" | Foto: Alberto Scarpinato/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

- Moja supruga je jako atletski tip. U dvadesetima sam samo pušio i pio, a ona je stalno išla trčati i zbog toga sam se uvijek osjećao loše. Kad je stigao COVID, Cherry je ostala trudna i tada smo počeli zajedno trčati - ispričao je.

Sheeran je izgubio oko 14 kilograma kombinacijom redovitog vježbanja i promjene prehrambenih navika. Prema pisanju stranih medija, trenirao je nekoliko puta tjedno, s naglaskom na trening snage, trčanje i kondicijske vježbe, a iz prehrane je izbacio alkohol i prerađenu hranu te se okrenuo uravnoteženijim obrocima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Pobjednica jubilarne 10. sezone 'Supertalenta': 'Moj glas je dar, a vjera ono što me nosi i drži...'
Chriztel Renae Aceveda za 24sata

Pobjednica jubilarne 10. sezone 'Supertalenta': 'Moj glas je dar, a vjera ono što me nosi i drži...'

Filipinka je glasom oduševila Hrvatsku • Pjevala je 'Dej mi Bože', briljirala i pobijedila • I dalje sanja veliku karijeru
Glumac Antonio Agostini za 24sata o Pedru Pascalu, glumi, ljubavi i Đurđici: Živim snove!
ZVIJEZDA 'DIVLJIH PČELA'

Glumac Antonio Agostini za 24sata o Pedru Pascalu, glumi, ljubavi i Đurđici: Živim snove!

Sanja o velikoj obitelji, voli ribolov, glazbu i košarku. On je Antonio Agostini i trenutačno ga gledamo u ‘Divljim pčelama’ na RTL-u...
Lana Jurčević na spektakularan način otkrila čeka li sina ili kćer
ČEKA DRUGO DIJETE

Lana Jurčević na spektakularan način otkrila čeka li sina ili kćer

Pjevačica Lana Jurčević s partnerom Filipom Kratofilom čeka drugo dijete. Njihova se kćer nedavno pojavila i u Laninom novom spotu za pjesmu 'Dio mene'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025