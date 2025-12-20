Rekao bih da sam od 20. do 30. godine živio prilično nezdravo i, iako mi je profesionalno išlo dobro, to se nikako nije pozitivno odražavalo na moj privatni život, priznao je glazbenik
Ed Sheeran smršavio 14 kila pa pozirao bez majice: Htio sam se osjećati dobro i biti odgovoran
Glazbenik Ed Sheeran (34) prošao je kroz veliku fizičku transformaciju i vidno smršavio. Pjevač ovog mjeseca krasi naslovnicu Men’s Healtha, a u intervjuu je otvoreno progovorio o godinama nezdravog načina života i razlozima zbog kojih je odlučio sve promijeniti.
- Rekao bih da sam od 20. do 30. godine živio prilično nezdravo i, iako mi je profesionalno išlo dobro, to se nikako nije pozitivno odražavalo na moj privatni život - priznao je Sheeran pa dodao:
- Zaista mislim da je briga o tijelu izravno povezana s mentalnim zdravljem i načinom na koji se osjećaš.
Promjena se dogodila tijekom pandemije, kada je počeo redovitije trenirati i više paziti na prehranu, a važnu ulogu imalo je i očinstvo. Sa suprugom Cherry Seaborn 2020. godine dobio je kćer Lyru, a dvije godine kasnije i kćer Jupiter.
- Sjećam se da je Lyra imala dva tjedna i da mi je došao najbolji prijatelj pa smo popili bocu vina. Otišao sam spavati, a Lyra se probudila 20 minuta nakon što sam zaspao. Probudio sam se i pomislio: ‘S***, vjerojatno ne bih trebao piti ako ću se ovako užasno osjećati - ispričao je.
Otkrio je i da mu je obitelj bila glavni motiv za promjenu životnih navika.
- Htio sam biti odgovoran otac, osjećati se dobro i dobro izgledati - rekao je, istaknuvši kako ga je dodatno potaknula aktivnost njegove supruge.
- Moja supruga je jako atletski tip. U dvadesetima sam samo pušio i pio, a ona je stalno išla trčati i zbog toga sam se uvijek osjećao loše. Kad je stigao COVID, Cherry je ostala trudna i tada smo počeli zajedno trčati - ispričao je.
Sheeran je izgubio oko 14 kilograma kombinacijom redovitog vježbanja i promjene prehrambenih navika. Prema pisanju stranih medija, trenirao je nekoliko puta tjedno, s naglaskom na trening snage, trčanje i kondicijske vježbe, a iz prehrane je izbacio alkohol i prerađenu hranu te se okrenuo uravnoteženijim obrocima.
